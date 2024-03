Çiğlili kadınlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız’ın davetiyle bir araya geldi. Yıldız, salona eşi Gamze Yıldız ve çocuklarıyla birlikte girerken büyük alkış aldı. Gecenin başlangıcında; kadın meclis adaylarını tek tek tanıtan ve coşkulu kalabalığa seslenen Yıldız; “Neşet Usta’nın dediği gibi; ‘Kadınlarımız insan, biz insanoğlu. Biz, bu öğretiyle büyüdük. Çiğli’de kadının sözü de izi de olacak. Kadının her alanda olduğu gibi, siyasette de yeri olacak. Meclis Üyesi Adayı 7 kadın arkadaşımız var. Hepsi sizin, emeğinizin neferi olacak. İlçemizi birlikte büyüteceğiz” diye konuştu.

HER MÜCADELENİZDE YANINIZDA OLACAĞIZ

Eşinin yanı sıra, annesi Naciye Yıldız ve kayınvalidesi Elif Arslan’ın da eşlik ettiği Yıldız’a salonda ilgi büyüktü. CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız; konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Aslında hepinizin bildiği gibi; bir katliamın yaşandığı günün yıl dönümü. Binlerce tekstil işçisi kadının haklarını aradığı için fabrikaya kilitlendiği, can verdiği gün. Bu günü unutturmamak boynumuzun borcu. Kadına emeğini yüceltmek boynumuzun borcu. Kadını sadece çocuk doğuran olarak gören, onların çizgisi dışına çıktığında günahkâr sayılan, aşağılanan; şeriatçılarca öldürüldükten sonra, suç onların, bunda erkeğin suçu yok denilen kadınlarımızı güçlendirmeliyiz. Güçlendirmeliyiz ki, bu anlayışı, zihniyeti yok edelim. Bizim anlayışımızda kadın ve emeği her yerdedir. Evde, iş yerinde hayatın her alanındadır. Bize düşen önlerini açarak, hayatlarını kolaylaştırmaktır.”

"BU BİR GURUR TABLOSUDUR"

Yıldız; listesindeki Meclis Üyesi Adayları Gözde Çelik, Alev Koç, Selda Uzunefe, Suzan Dede, Duygu Baştürk, Ergül Güler, Özde Taşkıran’ı Çiğlili kadınlara tanıttı. Seçilecek sırada 6 kadın adayları olduğunu belirten Yıldız; “Bu demek oluyor ki; Çiğli’de değişim başlamıştır. Kadınların sadece hayatın geride kalanında değil, siyasette egemen olacağının göstergesidir. Ben olmasam da onlar var. Her biri sizin neferiniz olacak. Hepsine çok güveniyorum" dedi.

CHP Çiğli Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız; kadınlara yönelik ciddi projeleri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu; “En büyük hayalim Ataşehir’de Ahmed Arif Kültür Merkezi’ni hayata geçirmek. Burada kadın projelerimiz de hayat bulacak. Bugün karşıma çıkan içimi yakan manzaralar var. Engelli bir çocuğun annesi, maalesef ne bir pazara ne bir komşuya gidebiliyor. Şiddet gören kadınlarımız var. Çalışma hayatına atılmak isteyen genç kızlarımız var. Çalışmak isteyen ama çocuğunu kreşe bırakamayan kadınlarımız var. İşte tüm bunlara birlikte çare arayacağız, yatırımlarımızı, işbirliklerimizi bu sorunları ortadan kaldırmak için yapacağız.”