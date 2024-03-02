31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partilerde hareketililik sürüyor. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar, bu kapsamda yaptığı ziyaretlere esnaf ve vatandaşlarla buluşarak devam etti. Kemalpaşa'nın her sokağını karış karış gezmeye ve projelerini anlatmaya devam edeceklerinin altını çizen Atar, "Güzel şehrimizi hep birlikte daha da kalkındırmak için gece gündüz çalışacağız. Hemşehrilerimiz ile birlikte Kemalpaşa'mız için" dedi. İlçedeki gençlerle de bir araya gelen Başkan adayı Atar, gençlerin gözünden Kemalpaşa'daki eksiklikleri de yerinde dinledi.

Ziyaretlerine devam eden Atar, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar ile birlikte Muşlular Dernek Başkanı ve AK Parti Meclis üyesi adayı Mehmet Irmak’ın organizasyonluğunda Muşlu vatandaşlar ile bir araya geldi.