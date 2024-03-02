Anavatan Partisi'nden 1999-2009 yılları arasında Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan ve önümüzdeki yerel seçimler için Memleket Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hamit Nişancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği ilk icraatlarından birini hatırlattı. Kapatılan Seferihisar Gençlik Kulübü'nün o dönemde tekrar kurulmasını sağladıklarını söyleyen Nişancı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 'Nerede Kalmıştık' diyeceğiz ifadeleriyle iddiasını ortaya koydu.

Nişancı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yine 1999 yılında ilk icraatlarımızdan. Kulüp kapatılmış, stat kendi haline terk edilmiş. İlçenin gençlerinin spor yapacağı bir alan yok. Övündüğümüz Seferihisar Gençlik Kulübü kapatılmış. Ne Seferihisar’ı temsil edecek bir takım var ne spor yapılabilecek bir alan… Hemen kulübü tekrar kurduk. Sahayı çim yaptık en güzelinden. Sonra tribünleri. Gençlerimiz için spor alanı oldu. Kulüp tekrar kuruldu, Seferihisar yine şampiyon oldu. Olmazsa olmazımız gençlerimizin spor alanlarını çoğaltmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve Seferihisar’ı en güzel şekilde temsil etmek. Nisan ayından itibaren 'Nerede Kalmıştık' diyeceğiz. Seferihisar için."