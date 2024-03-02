Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yıllardır kendi arsalarında mağduriyet yaşayan İnciraltı Arsa Mağdurları tarafından kurulan İnciraltı Gelişim Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Arslan, Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan Adayı Erol Eroğlu da katıldı.

“KENDİ MÜLKİYETLERİNİZ İÇİN SÖZ SAHİBİ OLAMADINIZ”

Turizmin canlanmasını, Balçova’nın kalkınmasını sağlayacak imar planlarının yıllarda bir türlü onaylanmadığını belirten Dağ, “Süreç muğlak şekilde bırakıldı, sürekli olarak ötelendi. Yıllardır yapılan planlara, Büyükşehir’in ve ilçe belediyelerinin karşı çıkması sebebiyle arsa sahipleri olarak sizler büyük mağduriyetler yaşadınız. Kendi mülkiyetleriniz için söz hakkına sahip olamadınız. Ancak bu durum sizlerin de bildiği üzere son buldu.” dedi.

“İHALE BU AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK”

Planlalama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildiğini hatırlatan Dağ, ihalenin de bakanlık tarafından onaylandığını vurguladı. Dağ, “Kıymetli hemşehrilerim, gözünüz aydın demek istiyorum. İnşallah ihale bu ay içerisinde gerçekleşecek. Bu vesileyle bu işi de bir noktaya getirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun!” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE MİLLETİN TALEBİ”

“Her şartta önce millet, önce milletin talep ve istekleri” vurgusu yapan Hamza Dağ, “1991 yılında, turizm bölgesi ilan edilmiş bir alandan bahsediyoruz. Vatandaşların ‘tamam’ dediği bir işten bahsediyoruz. Hemşehrilerimizin rızası varken ‘hayır’ demek, engellemek, neyin nesidir Allah aşkına…” şeklinde konuştu.

“MEVCUT BAŞKANIMIZIN İSTEDİĞİ HER İŞİ NETİCELENDİRDİK”

İzmir’in menfaatine olan her konuda mevcut belediyeye destek verdiklerini belirten Dağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Buca metrosu projesinde, Karşıyaka Çiğli tramvay hattında, Çiğli arıtma tesisinin 4. ünitesinde, Konak tünelinde, Karabağlar Yeşillik Caddesi’nde ve daha nicelerinde büyükşehir belediye başkanımızın istediği her işi neticelendirdik, taleplerini geri çevirmedik.”

Dağ ve beraberindekiler daha sonra İnciraltı Sahili’ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.