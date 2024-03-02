Kütahya'da eşiyle Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisi gören apartman sahibi Ahmet Ün, kendilerinin de yaşadığı binadaki 4 boş daire için sigara içmeyen kiracı arıyor. Bu şartını hazırlanacak kira kontratlarına da yazdırmak isteyen ev sahibi Ün, yeni kiracıların ya da misafirlerinin ev içinde veya apartmanda sigara içmesinin "tahliye gerekçesi" olacağını söyledi.

4 KİRACISINA PARA VERİP EVDEN ÇIKARTTI

Meydan Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında eşi Fatma Ün ile yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Ün, eşi ile birlikte KOAH tedavisi görüyor. 4 kiracısının içtiği sigaranın dumanından rahatsız olan çift, kiracılarını önce uyardı. Dikkate alınmayınca da kiracılarına 10'ar bin lira ödeme yaparak evden tahliye etti. Ün, Boşaltılan daireler için ise emlakçıdan "sigara içmeyen kiracı" bulunmasını talep etti.

SİGARA İÇMEK 'TAHLİYE GEREKÇESİ' OLACAK

Bu şartını hazırlanacak kira kontratlarına da yazdırmak isteyen ev sahibi Ün, yeni kiracıların ya da misafirlerinin ev içinde veya apartmanda sigara içmesinin "tahliye gerekçesi" olacağını savunuyor. Ahmet Ün, kendisinin ve eşinin KOAH nedeniyle sürekli oksijen tedavisi gördüğünü, bu nedenle apartmanındaki dairelerini sigara içmeyenlere kiraya vereceğini anlattı.

Eşi ve kendisinin hastalıkları nedeniyle sigaradan aşırı etkilendiklerini belirten Ün, "Daha önceki kiracılarımın sigara içmesinden dolayı çok rahatsız olduk. Apartman boşluğunda içilen ve dairelerin kapılarından çıkan sigara dumanından ve kokusundan hastalığımız dolayısıyla çok etkilendik, nefes alamaz hale geldik. Apartman girişine 'sigara içilmez' yazısı asmama rağmen kiracılarım içmeye devam ettiler." dedi.

"KİRA SÖZLEŞMESİNE SİGARA YASAĞI MADDESİNİ DE EKLEYECEĞİM"

Sigara içen önceki kiracılarına daireyi boşaltmaları için ödeme yaptığını ifade eden Ün, şunları söyledi:

"KOAH hastası olduğumuz için sürekli oksijen tüpü kullanıyorum. Sigara içildiğinden dolayı çok etkilendiğim için normalden çok fazla oksijen tüpü tüketmek zorunda kalıyordum. Yeni kiracılarımızla imzalayacağımız sözleşmeye sigara yasağı maddesini de ekleyeceğim."

Fatma Ün de sigara kokusu ve dumanı olduğunda baygınlık geçirdiğini, sağlıklarının kendileri için önemli olduğunu ve bu nedenle binada kesinlikle sigara içen kiracı istemediklerini belirtti.

Emlakçı Mehmet Demir ise ilk kez kendilerinden sigara içmeyen kiracı talebinde bulunulduğunu, Ün çiftinin sigara içmeyen kişilere piyasanın altında bir fiyatla dairelerini kiraya vereceğini söyledi.