Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikalarında çalışan kadın emekçilerle bir araya geldi. Başta Sarnıç Bölgesi olmak üzere çok sayıda fabrikanın yer aldığı ilçede emek ve işgücünün önemine vurgu yapan Işık özellikle kadın çalışanları tebrik etti. Kadınların hayatın her alanında gösterdiği mücadelenin örnek olmasını isteyen Işık onların yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını da söyledi.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EMANET EDECEKLER"

Çalışan annelerin en önemli sorunlarından birisinin evlatlarının bakımı ve eğitimi olduğunu belirten Işık, “Gaziemir Belediyesi olarak özelikle fabrikalarımızın olduğu bölgelere yönelik çalışmalar yapacağız. Belediyemiz bünyesinde açacağımız kreşlerde ve anaokullarında çalışan kadınlarımız çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabilecekler. Kreşlerimizde gelir düzeyi alt seviyede olan aileler öncelendirilecek.Onların eğitimi ve ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız. Fabrika sahipleri başta olmak üzere sanayi kuruluşlarımızla yürüteceğimiz ortak çalışmalar sonucunda bu konuda önemli yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Biz Gaziemir Belediyesi olarak çalışan annemizin, kadınımızın her zaman yanında olacağız. Biliyoruz ki emek en yüce değerdir” diye konuştu.

FABRİKALARA SAĞLIK HİZMETİ

Işık, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın yeni dönemde projeleri arasında yer alan Eşrefpaşa Belediye Hastanesi’nin poliklinik hizmetlerinden fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının yararlanması konusuna da değindi. Işık, “Sayın Cemil Tugay’ın anlattığı önemli bir konu var. Meslek hastalıklarının tespiti, tedavisi ve bu konudaki sorunların çözümü için bir hizmet veriliyor. Başkanımız bunun ilk olarak Aliağa’dan başlayacağını söyledi. Gaziemir, aynı zamanda çok sayıda sanayi kuruluşu ve fabrikaları olan bir yer. Bu konuda biz de poliklinik hizmetlerinin ilçemize gelmesi konusunda destek isteyeceğiz” dedi. Fabrika sahipleri, yöneticiler ve tekstil atölyelerinin yetkililerinden sektöre ilişkin bilgiler alan Işık daha sonra Sarnıç’ta faaliyet gösteren Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.