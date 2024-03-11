Cumhur İttifakı Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç, mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan’ın görev süresinde gerçekleştirdiği çalışmaları ve yeni projelerini, halkın tepkisinden çekindiği için poşet içinde broşürlerle halka dağıttığını, basına ya da sosyal medya hesaplarından kamuoyuna açıklayamadığını belirtti.

Mevcut Başkan İlkay Girgin Erdoğan’a sora sora proje hazırlattıklarını ifade eden Kaykaç, ‘Bugüne kadar yapılan çalışmalar’ diye halka sunulan faaliyetlerin ise, Karaburun için makyajdan öteye gidememiş olduğunu vurguladı. İlkay Girgin Erdoğan ve ekibinin görevde oldukları 5 yıl boyunca ilçenin ve halkın temel sorunlarından uzak, “Vitrin” belediyeciliği yaptığını belirten Kaykaç; “Altyapı, kanalizasyon, haşere ile mücadele, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel ve öncelikli sorunlardan uzak bir belediyecilik, ilçenin bu sorunlarını ne yazık ki kronik hale getirmiştir. Halkımızın teveccühleri ile göreve geldiğimizde önceliğimiz Karaburun'un gerçek sorunlarının çözülmesi için daha kapsamlı ve temel sorunlara odaklı bir belediyecilik hizmeti sağlamak olacak” dedi.

Kaykaç, açıklamasının devamında, “Halkımız algı belediyeciliğini deneyimledi, 1 Nisan’dan itibaren hizmet belediyeciliği ile tanışacak” ifadelerini kullandı.