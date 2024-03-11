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31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman, seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan Adayı Sarman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir Gündoğdu Meydanı’na gerçekleştirdiği mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge İzmir'in ilçe belediye adaylarını tanıttı. AK Parti Narlıdere Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Murat Sarman, "AK Parti Belediyeciliğini Narlıdere'de yaşatacağız" dedi.