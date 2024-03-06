CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’nın ikincisini Ulucak’da gerçekleştirdiği açılış vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Alana meşaleli karşılama ile giriş yapan, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen atılan sloganlara eşlik etti.

‘’KEMALPAŞA İTTİFAKI BÜYÜYOR’’

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz konuşmasında, ‘’Genel Başkanımız Özgür Özel’in ifade ettiği tabanda Türkiye İttifakı’nı en güçlü haliyle ilçemizde Kemalpaşa İttifakı olarak kurduk. İttifakımız halkta karşılık buluyor çığ gibi büyüyor. Halkımıza bize olan ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘’BİRLİKTE KAZANACAĞIZ’’

Coşkunun tavan yaptığı etkinlikte Ulucak’a her şey için teşekkür eden Başkan Adayı Türkmen, ‘’ Değerli kardeşlerim bugün burada oluşturduğunuz coşku, beni bu denli bağrına basmanız, bu kardeşinizi derinden etkilemektedir. Beni ben yapan, burada belediye başkanlığı yapmamı sağlayan, bu günlerde buluşmamıza vesile olan sizlersiniz. İyi ki varsınız. Birlikte kazanacağız.’’ dedi.

‘’TARİH YAZACAĞIZ’’

Konuşmasında zafer vurgusu yapan Başkan Adayı Türkmen, ‘’ Kurduğumuz Kemalpaşa İttifakı’nın zaferine son 25 gün kaldı. Sahaya her çıktığımız an zaferi sonuna kadar hissediyoruz. 25 yıllık seçim tecrübesi olan bir kardeşiniz olarak çok net ifade etmek isterim ki, ilk kez insanların gönülden desteğini bu denli yoğun hissediyorum. 31 Mart akşamı Kemalpaşa’da tarih yazacağız. Bunu hep birlikte başaracağımıza inancım tam.’’ dedi.