AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kalmışken çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Narlıdere sokaklarında gece gündüz demeden, ilçeyi karış karış gezerek vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve talepleri dinleyen Sarman, yaptığı ev ziyaretleri ile de vatandaşlarla gönül bağı kurmaya devam ediyor.

Narlıdere için aşkla çalıştıklarını vurgulayan Sarman, "Aşk ilen çalışan yorulmaz" diyerek, "Artık çok kısa bir süre var, hemşehrilerimiz sandıklarda tercihlerini kullanacaklar. Bu dönem millet hizmet istiyor, Gerçek Belediyecilik kazansın istiyor. Birçok farklı rengi bir arada barındıran cennet ilçemizde herkes hak ettiği refaha ve hizmete kavuşmak istiyor. Bizler de dayanışma, birlik ve dostlukla beraber yol almak için, çocuklarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak için, şeffaf ve insan odaklı, daha güçlü ve daha güzel bir Narlıdere için çalışıyoruz. Herkese eşit ve adil hizmet getireceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı bizim için temel önceliktir. Birlikte, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir toplum inşa etmek adına kararlılıkla çalışacak, katılımcı bir yönetim anlayışı ile ilçemizi hak ettiği konuma yükselteceğiz. Gerçek Belediyecilik ile Narlıdere'yi buluşturduğumuzda sorunlar ortadan kalkacak. Biz bütün Narlıdere’yi kucaklayan bir aşkla hizmet için yola çıktık. Aşk ilen çalışan yorulmaz" diye konuştu.