31 Mart Yerel Seçimlerine bir aydan az bir süre kala adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Memleket Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Merkez Seçim Ofisi’ni 6 Mart Çarşamba günü açacağını duyurdu. Nişancı, paylaşımında “Haydi dostlar kavuşma vakti! Hazırsak başlıyoruz. Seçim bürosu açılışımızla umut dolu yarınlara kavuşma heyecanıyla buluşalım. Seferihisar için Tam Zamanı” ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı Nişancı’nın 6 Mart Çarşamba günü açılacak Merkez Seçim Ofisi’nin açılış saati ise dikkat çekti. 19.23 olarak belirlenen açılış saati ile cumhuriyetin ilanına vurgu yapıldı.