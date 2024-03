Pınarbaşı ve Işıkkent Mahallelerinde pazaryerini ve çarşıyı ziyaret ederek Bornovalılarla ve esnafla sohbet eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, gerek alt yapı gerekse üst yapı alanında projelerinin hazır olduğunu öne sürdü. Güçlü Bornova için artık gün saydıklarının altını çizen Eşki, “Genç ama son derece deneyimli bir ekibiz. Göreve gelir gelmez farkı görmeye başlayacaksınız. Yıllardır Bornova’dayım, her mahallede ya yaşadım ya da yoğun çalışma yürüttüm. İnanın her köşesini, her sokağı bilirim. Bornova İzmir’in en şanslı ilçelerinden biri. İçinde hem sanayi hem üniversite hem tarih hem sanat hem de ticaret var. Elbette böyle karmaşık bir yapıda her mahallenin kendine özgün sorunu var. Rahat olun, bizim de ona göre projemiz var. Zaten 4 Mart günü projelerimizi tanıtacağımız bir programla hepsini sizlerle paylaşacağız” dedi.

"ÇOK GÜÇLÜ EKİBİZ"

Bornova’nın pek çok farklı yönü olduğunu ifade eden Ömer Eşki, “Ergene ile Evka-4’ün, Pınarbaşı ile Barbaros’un sorunu da ihtiyacı da farklı. Kiminin ihtiyacı altyapı, kiminin yol, kiminin ise kentsel dönüşüm. Biz de farklı kitlelerden, farklı donanımlara sahip ama özünde Bornovalıya hizmet etmek dışında bir amacı olmayan çok güçlü bir kadroyla hareket ediyoruz. Aramızda üniversiteliden sporcuya, tiyatrocudan sanayiciye pek çok insan var. Bir de her mahallenin muhtarı var, CHP mahalle temsilcisi var. Bu büyük yapı hep birlikte Bornovalının mutluluğu için el ele verdi, birlikte hareket ediyor. Her kanaldan beslenen, her soruna kafa yoran çok güçlü bir ekibiz” dedi.

"HER AN ARANIZDA OLACAĞIM"

Saha çalışmaları sırasında Bornovalılar'ın Belediye başkanlarını aralarında görmeyi talep ettiklerini öne süren Ömer Eşki, “Her yerde farklı talepler ama nereye gidersek gidelim aynı sitem ile karşılaşıyoruz: ‘Seçimden sonra bizi unutmayın, sizi yine burada görmek istiyoruz’ diyorlar. Beni çok göreceksiniz, her an aranızda olacağım. Hatta benim burada olmam sıradan bir şey olacak. Çünkü ben aranızda olmanın gücüne inanıyorum. Ben bu sizi de belediyeciliği de çok seviyorum ve bir işi seviyorsanız o artık iş olmaktan çıkar, yaşamınız olur. Bir yerde kaldırım çalışması varsa, parkta düzenleme yapılıyorsa, spor aletleri monte edilecekse ya da herhangi bir hizmet üretiliyorsa gidip başında durmayı, kendim ilgilenmeyi, vatandaşı da kendim dinlemeyi çok seviyorum. Sürekli anket yaptıracağım, örgütten gelen bilgilerle, muhtarlarla, vatandaşın yönlendirmeleriyle belediyemizin yaptığı çalışmaların karşılığını an be an ölçeceğiz” diye konuştu.