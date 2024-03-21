Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal’a destekler artarak sürüyor. Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı kurucu il yöneticilerinden Nefise Dalaman, Tarık Tüze, Gürsel Dinktepe, Anıl Utku Yılmaz, İnanç Tokgözoğlu ve üyeleri CHP’ye geçti.

Fuat Edip Baksı Mahallesi seçim ofisinde düzenlenen üye geçiş töreninde konuşan CHP’li İrfan Önal, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk iki büyük eserim var; birisi Cumhuriyet diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bizler Cumhuriyet’in gençleri olarak Atatürk’ün mirasına da ilkelerine de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizleri CHP’de görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Baba evinize hoş geldiniz” dedi.

‘BABA EVİNE DÖNDÜK’

CHP’ye üye olan isimler adına konuşan Memleket Partisi Kurucu İl Yöneticisi Gürsel Dinktepe ise, “Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Baba evine dönün’ çağrısı üzerine CHP’ye katıldık. Baba evimize döndük. Emekliler geçinemezken, asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken sessiz kalamayız. Bu sorunları da CHP’den başka parti çözemez. CHP, Kuvay-ı Milliye’nin kurduğu bir partidir. İrfan Önal başkana da başarılar diliyorum. Kendisinin 31 Mart’ta seçimi de kazanacağına ve Bayraklımıza güzel hizmetler yapacağına inancımız tam” diye konuştu.