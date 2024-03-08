Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘Yerel yönetimlerde eşitlik politika’ belgesini imzaladı. İrfan Önal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde imzaladığı belgeyle, belediye başkanlığı süresince belgedeki 9 maddeyi kabul etmiş oldu. Belgeyi CHP Bayraklı Belediye kadın meclis üye adaylarıyla birlikte imzaladı.

Belgeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, “Partimizin eşitlikçi anlayışı doğrultusunda da hazırlanan ‘Yerel yönetimlerde eşitlik politika’ belgesini imzaladım. Kadın erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Politikaların, projelerin, bütçenin eşitlikçi ve katılımcı bir anlayışla yapılacağına söz verdim” diye konuştu.

YEREL YÖNETİMLERDE EŞİTLİK POLİTİKA BELGESİNDE NELER YER ALIYOR?