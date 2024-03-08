Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘Yerel yönetimlerde eşitlik politika’ belgesini imzaladı. İrfan Önal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde imzaladığı belgeyle, belediye başkanlığı süresince belgedeki 9 maddeyi kabul etmiş oldu. Belgeyi CHP Bayraklı Belediye kadın meclis üye adaylarıyla birlikte imzaladı.
Belgeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, “Partimizin eşitlikçi anlayışı doğrultusunda da hazırlanan ‘Yerel yönetimlerde eşitlik politika’ belgesini imzaladım. Kadın erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Politikaların, projelerin, bütçenin eşitlikçi ve katılımcı bir anlayışla yapılacağına söz verdim” diye konuştu.
YEREL YÖNETİMLERDE EŞİTLİK POLİTİKA BELGESİNDE NELER YER ALIYOR?
- Kadın-erkek eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder. Toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke edinir.
- Politikalarını, projelerini ve bütçesini, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturur. Kadın ve erkeklerin, karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlamayı demokrasinin temeli olarak kabul eder.
- Hizmetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesinde katılımcı bir anlayışı esas alır. Bu amaçla meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, üniversiteler ile iş birliği içinde çalışır.
- 4 Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayı, yaşama geçirmeyi, veri toplamayı ve bunların sonuçlarını raporlamayı kabul eder.
- Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verir. Bu eğitimler çalışma süresinden sayılır.
- Belediye çalışanları istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefler. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet suçu işledikleri kesin hükümle sabit olanlar işe kabul edilmezler. Görevde iken anılan suçları işleyenler, açılan idari ve adli soruşturma süresince görevden uzak tutulur.
- Her türlü ayrımcılığın ve şiddetin karşısında durur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 No’lu Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
- Önlenmesine Dair Kanun ve Uluslararası Çalışma Örgütünün 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi doğrultusunda hareket eder.
- Kadınlar, çocuklar, engelliler, yoksullar gibi kırılgan grupların kent hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, sosyal yaşamda önlerine çıkan engelleri kaldırmayı hedefler.
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine katılmak isteyen kadın çalışanlara idari izin verilir.