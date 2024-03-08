Hamza Dağ Esnafın Taleplerini Dinledi: Yepyeni Kredi Fırsatları

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim kampanyasını sürdürüyor ve İzmir'in dört bir yanındaki esnafı ziyaret ediyor. Bugün Konak'ta başladığı çalışmalarına Bornova'da devam eden Dağ, Ayakkabıcılar Sitesi'ni de ziyaret ederek esnafın taleplerini yakından dinledi.

Yenilikçi Kredi İmkanlarıyla Ev Dönüşümü

Hamza Dağ, seçim vaatleri arasında ev dönüşümü isteyenlere yönelik önemli bir adımı duyurdu. Evini dönüştürmek isteyenlere, 2.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Bu destek, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Özel İndirimlerle Düşük Gelir Gruplarına Destek

Başka konutu olmayan, orta ve düşük gelirli vatandaşlar ile emekli ve şehit/gazi yakınlarına özel avantajlar sunulacak. Yıllık yüzde 0.25 indirim ile konut sahibi olma fırsatı sunulacak. Ayrıca, 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadeli kredi imkanıyla vatandaşlara ekonomik destek sağlanacak.

Seçim Çalışmalarında Esnafın Yanında

Hamza Dağ, seçim çalışmalarında esnafın nabzını tutmaya devam ediyor. Konak ve Bornova'nın ardından Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret eden Dağ, esnafın taleplerini dikkatle dinleyerek, kentsel dönüşüm ve ekonomik destek konularında vaatlerini paylaştı.

“BEN İZMİR’İ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM”

Burada ilk olarak İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yönetimi ile bir araya gelen Dağ, çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, “İzmir’in marka değerini azaltacak hiç bir söylem içerisinde bugüne kadar olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Belediye başkanı olsam da, olmasam da öyle bir söylem içerisinde olmayacağım. Çünkü ben İzmir’i çok ama çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’İN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAĞIZ”

12 senedir hayatının Ankara ve İzmir arasında geçtiğini hatırlatan Dağ, “Biz bu şehri ailece çok seviyoruz. Bakış açımız tamamen şudur; Biz İzmir’in marka değerini artıracağız. Heyecanımız da hedefimiz de budur.” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KREDİ MÜJDESİ! İZMİR PİLOT İL

Hamza Dağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile sabah katıldığı Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi paneline de değindi.

Bakan Özhaseki’ye burada teşekkür eden Dağ, İzmir için verilen müjdeyi açıkladı. Dağ, Dünya Bankası ile kentsel dönüşüme ilişkin bir kredi anlaşması yapıldığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Bankası tarafından 5 il seçilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız İzmir’i pilot il olarak belirledi. Bu kapsamda verdiğimiz müjdeyle, 0.69 faiz ile 180 ay kredi imkanı sağlanacak. Evini dönüştürmek isteyenlere 2.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Başka konutu olmayan, orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza, emekli ve şehit, gazi yakınlarına yıllık 0.25 indirim sağlanacak. Bizim bereketimiz başladı. Bu şehirde şehirleşme adına ve depreme dayanıklı şehir için atmamız gereken adımlar şarttır. Artık öteleme şansınız yok.”

HAMZA DAĞ’A ANLAMLI HEDİYE

Hamza Dağ’ın konuşmasının ardından söz alan bir esnaf, yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nde kendisine gönderdiği ‘bayram kutlaması kartını’ Hamza Dağ’a hediye etti. Anlamlı hediyeyi görünce duygulanan Dağ, esnafa teşekkür etti.

HAMZA DAĞ ESNAFIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Hamza Dağ daha sonra beraberindeki Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır ve AK Parti Bornova İlçe Başkanı Koray Toprakçı ile Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki esnafını gezerek onların taleplerini dinledi.