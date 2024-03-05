Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, Yamanlar Mahallesi’nde esnafla buluştu. Mahalle esnafını ziyaret eden Önal, talepleri dinlerken göreve geldiklerinde hayata geçireceği projelerden de bahsetti. Önal ardından seçim ofisi açılışına katıldı. Açılışta konuşan CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, “Biz 60 hektarlık alanda revizyon imar planlarını yaptık. Adalet mahallemizde hızlı bir şekilde revizyon imar planı çalışmalarımızı yaptık. Bütün bu alanların planlamaları bitti. 30 Ekim depreminin en ağır faturasını Bayraklı ödedi. 117 canımızı bu depremde yitirdik. 117 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş mevzuatları da inceleyerek, kazanılmış bütün hakların iadesiyle ilgili çalışma yaptık. Yüzde 30 inşaat alanı azalacak vatandaşlarımızın hakları korunması için Büyükşehir ve Bayraklı belediyemiz ile garanti altına aldık. Geçmiş hakları sağlamlaştırdık. Yine inşaatlar başlamayınca orta, ağır ve riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 emsal artışını getirdik. Bu kararlar AKP’nin itirazlarına rağmen meclislerden geçti. Bunları da sizlerin takdirine bırakıyorum” dedi.

‘EKONOMİNİN SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ!’

Vatandaşların yanında olacağının altını çizen CHP’li Önal, “Belediye başkanımız yaklaşık 6 bin dönüm alanı kapsayan yani 15 mahalleyi kapsayan imar revizyon çalışma planı yaptı. Yaklaşık 5 yıldır bütün vatandaşlarımızın talepleri alınarak, bu hizmetleri sürdürüyor. Ben göreve geldiğimde sizlere sözüm olsun; Bütün alanlarda plan çalışmalarımız olacak. Sizlere yük olmasın diye uygulama kısımlarının bütün maliyetlerini de biz yükleneceğiz. Biz temel belediyecilik çalışmalarımızın yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Her mahallemizde taziye evleri açacağız. Çalışan kadınlarımız için çocuklarını bırakabilecekleri güvenilir, modern kreşler açacağız. Bu görevler bizim asli görevlerimiz. Sosyal yardımlarla ilgili olarak da dayanışma yanınızda olacağız. Ekonominin sebebi biz değiliz ama hep birlikte bu zorlukların üstesinden dayanışmayla üstesinden geleceğiz. Bu yoksulluğun sebebi 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP’dir. Belediyemizin imkanları doğrultusunda ihtiyacı olan her vatandaşlarımızın yanında olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.