31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ziyaretlerini sürdüren, ilçeyi karış karış gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çağlar, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan 'Başarı Bobinaj Fabrikası'na ziyarette bulundu. Burada firma sahipleri Şahin Durmaz ve Bahattin Arga ile görüşen Çağlar, fabrika işçileriyle de sohbet ederek işçilerin ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.

Emeğin ve emekçinin her zaman yanında olacaklarını, desteklerini asla esirgemeyeceklerini ifade eden Çağlar, kendisine gösterilen ilgiden ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti.