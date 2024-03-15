Menemen Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Aydın Pehlivan kırsal mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların sevgi seliyle karşılanıyor. Bir hafta içerisinde Yanık, Doğa, Belen, Haykıran, Karaorman, Çaltı, Alaniçi, Yahşelli, Çavuş, Musa ve Kesik köylerini ziyaret ederek halkla buluşan Pehlivan, Maltepeli hemşehrileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. “Hiçbir gencimiz işsizlik sorunu yaşamayacak” diyen Pehlivan, serbest bölge ve sahil projesinin tamamlanmasıyla birlikte Maltepe’nin hem sanayi hem de turizm gelirlerinden faydalanacağını belirterek “Geleceğe dair hazırladığımız projelerimizde 7’den 77’ye herkesi düşündük. Menemen’de yaşamak ayrıcalık olacak dedik, Menemen’i İzmir’de değil Türkiye’de konuşulan kent yaptık. Yeni projelerimizle daha da ileriye gideceğiz” dedi.

Mart ayı başından bu yana Türkiye’nin en büyük tematik çocuk köyü, öz kaynaklarla yapımı tamamlanan 460 metrelik battı çıktıya sahip 100. Yıl Köprülü Kavşağı, bölgenin en büyüklerinden olan fitness center gibi dev açılışlara imza atan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bir yandan da mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

KIRSAL ZİYARET

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kırsal mahalle ziyaretlerine başlayan Başkan Pehlivan, Yanık, Doğa, Belen, Haykıran, Karaorman, Çaltı, Alaniçi, Yahşelli, Çavuş, Musa ve Kesik köylerini ziyaret etti. Hemşehrileriyle bir araya geldikten sonra, dün iftarda da Maltepelilerle buluşan Pehlivan, her zaman olduğu gibi ziyarete esnaflarla başladı. Eşi Filiz Pehlivan ile birlikte kendisini coşkuyla karşılayan hemşehrileriyle birlikte iftar alanına geçen Pehlivan, tasavvuf dinletisi, sema gösterisi ve oruçların açılmasının ardından Pehlivan, Maltepe’de müjde üstüne müjde verdi.

MENEMEN VE MALTEPE SAHİLİNE KAVUŞACAK

Konuşmasına “Baba ocağım, ana kucağım Maltepe; ben bu memleketin evladıyım” diyerek başlayan Başkan Pehlivan, bölgenin önümüzdeki dönemde hem sanayi hem de turizm ile kalkınacağını söyledi. Pehlivan, “Kıymetli Maltepeliler, Milli Emlak ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 1 milyon 695 bin metrekare araziyi ilk olarak belediyemize kazandırdık. Bu arazinin 1 milyon 501 bin metrekare büyüklüğündeki parsel, serbest bölge olacak. Projesi çizilen serbest bölgeyle birlikte ilk etapta 10 bin, toplamda 25 bin kişiye istihdam sağlanacak. Maltepe’de iş arayan da kazanacak esnaf da kazanacak. Tabii bu bize yetmez. Bildiğiniz gibi Menemen’imizin ve Maltepe’mizin hemen arkamızda 27 kilometrelik bir sahili var ve bu zamana kadar bu sahilden faydalanılmamış. İşte büyük projemizi açıklıyorum. Menemen ve Maltepe artık sahiline kavuşacak. Bu sahilimizde plajımız olacak. Spor alanlarımız, yürüyüş ve bisiklet yollarımız, tenis kortlarımız olacak. Menemenli, Menemen’den çıkmadan tatil yapma imkânına kavuşacak. Ayrıca burada bir de marinamız olacak. Yani Maltepeli ve Menemenli hemşehrilerim bu bölgede hem sanayi hem de turizm ile kalkınacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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