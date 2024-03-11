Seferihisar Belediyesi Sığacık Sosyal Tesisi’ni hizmete açtı. Açılışta Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yanı sıra CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal tesiste artan fiyatlara karşı vatandaşlar, ucuz ve kaliteli hizmet alma imkanı bulacak. Hem kapalı alanı, hem de açık havada oturma alanları bulunan tesiste soğuk ve sıcak içecekler ile yiyecek ürünler de vatandaşlara sunuluyor.

“KİMSE CEBİNİ DÜŞÜNMEYECEK”

Seferihisar’ın her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten Başkan Yetişkin, “Seferihisarımız büyüdükçe ihtiyaçları da büyüyor. 60 bin kişilik bu kocaman ailenin bir araya geleceği, birlikte muhabbet edeceği alanlar en büyük ihtiyaç oluyor. Biz Seferihisar Belediyesi olarak, özellikle ekonomik kriz pandemisinden kaynaklı kimse bir kahve içerken bile iki kere düşünsün istemiyoruz. Bu sebeple 7’den 70’e herkes için farklı sosyalleşme alanları yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

“SEFERİHİSARLILAR İSTEDİ, BİZ YAPTIK”

Hizmete açılan alanın sosyal tesis olarak faaliyet göstermesine Seferihisar halkının karar verdiğini vurgulayan Yetişkin, “2019’da göreve başlamadan önce hatırlarsanız bu kenti ortak akılla yöneteceğiz diye bir vaadim vardı. İşte bugün bu ortak aklın bir sonucunun önünde duruyoruz. Bu alanı planlamadan önce Sığacıklı hemşehrilerimize sorduk. Ne istersiniz, buraya ne yapalım dedik. Sosyal tesis dediler. Hemen dedik” diye konuştu.

YETİŞKİN’DEN 3 BÜYÜK MÜJDE

Aynı anlayışla halkın talepleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Yetişkin, “Sadece burası için değil. 1 ay önce emekli bir amca evladım bu emekli maaşıyla çay içecek para bulamıyoruz dediği için Seferi Çınar Yaş Alma Merkezi’ni açtık. Orhanlı halkı, bizim köyümüz bildiğiniz köylerden değil. Biz kültür, sanat, spor merkezi, istiyoruz dedi. Orhanlı Sosyal Donatı Alanını açtık. Hıdırlık ve Karakayalar bölgelerinden yine talep geldi. İki bölgeye de önümüzdeki hafta içinde Halk Kafelerimizi açıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara 3 yeni hizmet alanının daha müjdesini veren Yetişkin, “15 Mart Hıdırlık 100. Yıl Parkı ve Halk Kafe açılışına, 17 Martta ise Karakayalar Parkı, Halk Kafe ve Karakayalar Belediye Hizmet Noktası açılışına tüm halkımızı bekliyoruz.

Şimdi kimsenin bilmediği, ilk kez burada söyleyeceğim bir müjdem daha var. Sığacık’ta bir sosyal tesis açtığımızı duyan Akarcalı hemşehrilerim beni aradılar. Başkanım biz de isteriz dediler. Hemen bürokratlarıma söyledim. En hızlı ne yapabiliyorsanız onu planlayın dedim. Mimari projesini çizdik. En geç mayıs ayında açılışını gerçekleştireceğimiz Akarca Sosyal Tesisi, çiçeği burnunda mahallemiz Akarca’ya ilk hediyemiz olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diyerek vatandaşları sevindirdi.