31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman, Oda, dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları'na (STK) ziyaretlerini sürdürüyor.

SANATÇILARDAN DESTEK

Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Özcan Deniz gibi başarılı işlere imza atan ülkenin tanınmış sanatçılarından da destek gören Sarman, yoğun bir mesai ile ilçeyi karış karış gezerek ihtiyaç, sorun ve talepleri dinliyor.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ziyaretlerine esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek devam eden Başkan adayı Sarman, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Dayanışma, birlik ve dostlukla birlikte yol almak için, şeffaf ve insan odaklı, daha güçlü ve daha güzel bir Narlıdere için çalışıyoruz. Herkese eşit ve adil hizmet getireceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı bizim için temel önceliktir. Birlikte, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir toplum inşa etmek adına kararlılıkla çalışacak, katılımcı bir yönetim anlayışı ile ilçemizi hak ettiği konuma yükselteceğiz" diye konuştu.

DERNEK ZİYARETİ

Daha sonra İzmir Ordu Gürgentepeliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Sarman, burada dernek yöneticileri ve temsilcileri ile bir araya geldi. Burada sorun ve ihtiyaçları dinleyen Başkan adayı Sarman, kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.