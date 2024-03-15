AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’na sosyal tesis yapılarak günü birlik turizme açılacağını belirttiği projesine CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan’dan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan tepki geldi.

Balkan, dünyada ayakta kalabilmeyi başaran 3 adet Tahaffuzhane Adası’ndan birine ev sahipliği yapmanın önemini belirterek Karantina Adası’nın UNESCO Dünya Miraslar Listesi’ne alınması için gerekli altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Balkan yaptığı açıklamanın tamamında "Bahsi geçen yer, dünyada sadece 2 tane emsali olan çok kıymetli bir yer. Karantina Adası’nda restorasyon işlemi tamamlandı. Bizlere düşen görev, bu kıymetli değeri gelecek nesillere aktarmak. Açıkladığımız projelerimizden bir tanesi de Karantina Adası’nın UNESCO Dünya Miraslar Listesi’ne alınması. Üniversitelerimiz ile yapacağımız çalışma ile tarihi değerimizin Uluslararası platformda korunması ve kültür varlığı olarak tescillenmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli altyapı çalışmalarına başladık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Cemil Tugay ile birlikte 159 yıldır varlığını sürdüren tarihi değerimizi ranta teslim etmeyeceğiz" dedi.