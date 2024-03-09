Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile buluştu. Pir Sultan Abdal'ın “Dostun attığı gül yaralıyor bizi” sözünü hatırlatan Başkan Tugay, “Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil CHP adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına. Bunu yapmayın. Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor. Ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Programa CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dernek Başkanı Yüksel Bakış ve dernek üyeleri de katıldı. Ülkede derin bir yoksulluk ve haksızlığın yaşadığını vurgulayan Cemil Tugay, “Ancak yaşanan tüm sorunlara rağmen mücadele ediyoruz. Bu şehirde bir yerel yönetim geleneği var. Bu geleneği bugüne kadar CHP’li belediye başkanları sürdürdü. Kim olursa olsun hepsi İzmirlilere eşit gözle baktı, ayrımcılık yapmadı. Bu geleneğin devam edeceğine inanıyorum. CHP'den adayım. Ben bu geleneğin temsilcisi olmaktan da gurur duyuyorum. Kendimi adaylığa çok iyi hazırladım. Sırça köşklerde değil, hayatın zorluklarıyla büyüdüm” dedi.

BABASINI ANLATTI

Babasının çok zor şartlarda kendisini okuttuğunu anlatan Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Babam öğretmen. Çok ağır yoksulluk, adaletsizlik içinde büyüdü. Hayatı boyunca doğru bildiğinden vazgeçmedi. Evde elektrik olmadığından sokak lambaları altında ders çalışıp okuduğunu anlatırdı bize. Ailesinin parası olmadığı için tıp fakültesine gidebilecekken gidemediğini anlatırdı. Burslu eğitim alıp, öğretmen oldu. 'Oğlum ben bu şartlarda öğretmen olduysam sizin cumhurbaşkanı olmanız lazım' derdi. Bu mücadeleci insanı birkaç sene önce kaybettik. Toprağı bol olsun. Her zaman sevgiyle ve saygıyla andım.”

“BANA GÜVENMENİZİ İSTİYORUM”

Çok çalıştığını ve bu nedenle aday gösterildiğini anlatan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm yurttaşlarımızın hakkını gözü gibi koruyacağım. Kimseye hakkınızı yedirmeden çalışacağım. Aylardır İzmir’in sorunlarını, bu sorunların çözümü için yapılacakları çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok değerli birikimlere sahip güçlü ve büyük bir kurum. Sadece biraz mali disipline ihtiyaç var. Halkın sesine kulak vermek, insanların problemlerini duymak, yerine getirmek lazım. Böyle bir belediye başkanlığı yapmak zorundayım. Şehri sevmek insanı sevmek, edepli olmak yeter. Hayatım boyunca bin tane zorluğun altından nasıl kalktıysam bunun da altından kalkarım. O nedenle bana güvenmenizi istiyorum” diye konuştu.

“İZMİR'İ KAZANAMAYACAKLAR”

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, yaşadığı üzüntüyü de paylaşarak, şunları söyledi:

“Kendi siyasi iktidarı için kişisel çıkarı için yalan söyleyen, insanların kafasını karıştıran, yıllardır yalanla dolanla iktidar olan grup var. Bunlar 10 binlerce trolle, yalan ve yanlış haberlerle, yandaş medyasıyla, insanların kafasını karıştırmak için aynı basmakalıp cümleleri söylüyorlar. Doğruluğuna emin olduğumuz bazı kardeşlerimiz de etkileniyor. Allah aşkına yapmayın. Bu zalim iktidarın hiçbir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamayacağını biliyorum. Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim. Bugün bu ülkede yarattıkları yolsuzlukların, haksızlık ve adaletsizliklerin bitmesini sağlayacağım. Bunu alacağımız sonuçlarla yapalım.”

“DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR”

Başkan Tugay, . Pir Sultan Abdal’ın sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında içini acıdığını belirterek, şöyle dedi:

“İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa’da Uşak’ta, Balıkesir’de, Kastamonu’da, Amasya’da Türkiye’nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdalın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor. Benim de itirazım var. AKP’ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar bu haldeyken, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor.”

“GÖKYÜZÜ DAİMA DAHA YÜKSEKTİR”

Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği Yüksel Bakış ise yoksulluğun ve adaletsizliğin derinleştiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Adaletsizlik ve vicdansızlık zirve yaptı. Emekçiler açlıkla sınandı, cehalet normalleşti. Beyin göçü giderek hızlandı, insanlar kökenlerine ve inançlarından dolayı ötekileştirildi. Bazen çok şey söylemek istersin ama meramını anlatmaya cümleler yetmez. Yetmediği yerde acılar dile gelir. Geldiğimiz coğrafya böyledir. Duvar ne kadar yüksek olursa olsun gökyüzü daima daha yüksektir. Karanlığı sonlandırmak için örgütlerimize sahip çıkalım. Bir olalım diri olalım.”

"ALİAĞA YENİ ŞAKRAN’IN KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLECEK"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Aliağa'yı ziyaret etti. Yurttaşlarla buluşan, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Tugay, Şakran'ın öncelikli taleplerinden olan kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, seçim çalışmalarını Aliağa ilçesinde sürdürdü. Eşi Öznur Tugay, CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç ve eşi Gözde Güç ile Şakran'da, kadınların çalıştığı bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü nedeniyle çalışanlara karanfil verdi.

“30 İLÇEDE CHP BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ”

Daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret eden Başkan Tugay, sokakta gördüğü kadınlara da karanfil dağıttı. Bir kahvehaneyi ziyaret eden Başkan Tugay, her gün aralıksız çalıştıklarını belirterek, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin İzmir'de oyunu yükselteceğini, 30 ilçede parti bayrağını dalgalandıracaklarını söyledi. Tugay, şöyle dedi:

“Ülkede CHP'nin iktidarı şart. Çünkü ülkemizde adaletsizlik, işsizlik ve yoksulluk artık dayanılmaz boyutlara vardı. Yurttaşlarımızın alım gücü düştü. Gençlerimiz işsiz. Emeklilerimiz büyük sıkıntıda. Her şeyin fiyatı inanılmaz yükseldi. Evine ekmek götüremeyenler, temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar, barınma sorunu yaşayanlar var. Çiftçimiz ürettiğini satamıyor, ürünleri elinde kalıyor. İnsanlarımızın, insan onuruna yakışır şekilde yaşamasını sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor. Merkezi hükümet artık sorunları çözemiyor. Yerel yönetimleri de yatırım yapacaklarını söylüyor ve o şehrin arsalarını satarak onlardan aldıklarıyla yatırım yapıyor.”

BEHÇET UZ, AHMET PİRİŞTİNA VE AZİZ KOCAOĞLU’NUN İZİNDE

İzmir'in merkezinde sunulan hizmeti, kırsal kesimlere de taşıyacaklarının güvencesini veren Tugay, yaşanan kanalizasyon sorununa da değinerek, şunları söyledi:

“İzmirli hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz de bu yola en iyi hizmeti sunmak için çıktık. Görevimizi doğru yapacağız. Elimizdeki bütçeyi çok iyi kullanacağız. Gelirimizi arttırmak için çalışıyoruz. Çok iyi yöneteceğimiz bir sürece giriyoruz. İzmir'i taşı ve toprağı ile benimsedik. Bu kentte en güzel izleri bırakmak istiyorum. Doktor Behçet Uz, İzmir'i planlamış. Ben de Doktor Cemil Tugay olarak en güzel izleri bırakacağım. Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu, bu şehri koruyan ve kollayan herkes gibi, ben de o insanların adının yanına ismimi yazdırmak istiyorum. “

“SORUN KÖKÜNDEN ÇÖZÜLECEK”

Şakran'ın yaşadığı kanalizasyon sorununun çözüleceği sözünü veren Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İZSU Genel Müdürlüğü, bu sorunu çözmek için ihale yaptı ancak artan inşaat maliyetleri nedeniyle müteahhit işi bıraktı. Yeni ihale yapılacak. Ancak daha hızlı çözüm için ilk önce paket arıtma yapma fikri var. Ana arıtma yapılana kadar bu formül ile sorunu çözeceğiz. Foseptikten sizi kurtaracağız. Ben bu işin takipçisi olacağım. Sonuçlandırana kadar peşini bırakmayacağım. Gerekirse gelip işin başında duracağım. O sorunu en kısa zamanda çözeceğiz. Şakran'ın kanalizasyon problemi, paket arıtma ile çözülecek. Sorun, arıtma tesisi yapıldıktan sonra kökünden çözülecek.”

Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç için oy isteyen Tugay, “Kapı kapı dolaşın. Herkesin desteğini alın. Aliağa'da seçimi kazanmak için gerekirse CHP örgütünü buraya yığacağım” dedi.