Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gün boyu Torbalılı kadınlarla buluşarak, kadınlara yönelik projeleri el birliği ile hayata geçirme sözü verdi.

Sabah saatlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi kadınlarla Şube Başkanı Emine Ece’nin ev sahipliğinde buluşan Demir’e eşi Güler Demir ve annesi Remziye Demir de eşlik etti. Daha sonra Ege Plantek Çiçekçilik’te çalışan emekçi kadınlarla bir araya gelen Demir, Torbalı Özel Vefa Huzurevi’nde yaşayan kadınların elini öptü, ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

PEDALLAR EMEKÇİ KADINLAR İÇİN ÇEVRİLDİ

Demir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinin finalini ise Hipodrom’da “Pedalları Emekçi Kadınlarımız İçin Çeviriyoruz” sloganı ile düzenlenen etkinlikle gerçekleştirdi. 100. Yıl Bisiklet Grubu ile ortaklaşa hayata geçirilen etkinlikte kadınların sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımı vurgulandı.

PROJELERİ EL BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Tüm programlarında Torbalılı kadınlara özel projelerini anlatan ve tam not alan Demir, talepleri dinleyerek soruları yanıtladı. Demir, projeleri el birliği ile, beraber hayata geçireceklerini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı beraber mücadele edeceklerini vurguladı.