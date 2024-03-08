Efes Selçuk'ta yapacakları hizmetlerden bazılarını açıklayan Tugay, kentte Gençlik ve Kültür Merkezi yapmayı planladıklarını söyledi. Başkan Cemil Tugay, “İZTAŞIT da başlayacak, ulaşım sorununuzu çözeceğiz. İZBAN seferleri de düzenlenecek. Çocuklarımız için daha fazla kreş, kütüphane, kültür tesisi, büyüklerimize sosyal tesisler yapacağız” dedi.

Selçuk'ta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için yapacakları çalışmalardan da bahseden Başkan Tugay; “1 Nisan’da bu şehre belediye başkanı olacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun uygulamasını İzmir’e getiriyorum. 0-4 yaş arasında çocukları olan kadınlarımız için 'Anne Kart' uygulamasını başlatacağız. Sosyal belediyecilik bizim işimiz. Halka sahip çıkmak, haksızlıklara karşı çıkmak bizim işimiz. İşsiz gençlerimiz için yeni iş alanları açacağız. Kalkınma belediyeciliği de bizim işimiz olacak” dedi.

“YENİ BİR SAYFA AÇILACAK”

1 Nisan’dan itibaren İzmir’de ve Türkiye’de yeni bir sayfa açılacağını söyleyen Başkan Tugay, “İnanın buna. Bu sayfa aydınlık, güzel, eşitlikçi bir sayfa olacak. Bu sayfa kimsenin mutsuz olmadığı bir sayfa olacak. İnanın bana. Başaracağız” diye konuştu.