Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde Bayraklı'da bin 500 kişilik iftar programı düzenlendi. Çoğunluğu depremzede olan yurttaşlarla iftar yapan Başkan Tugay'a eşi Öznur Tugay ile Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal da eşlik etti. 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin en çok etkilediği Manavkuyu Mahallesi'ndeki iftarda konuşan Başkan Tugay, yaşanan acılara değinerek, “Büyük ve üzücü bir deprem yaşadık. Bu kötü anıların izlerini silmeye çalışan pek çok hemşehrimiz var. Yaşanan derin acıları o gün de hissettik, bugün de hissediyoruz. En büyük sorumluluğumuz o günlerin izlerini, korkularını silmek. Oluşan yıkımları telafi etmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“GELECEK 5 YIL İZMİR İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAK”

Depremzedelerin yaşadığı sorunları gidermek için çalışacaklarının altını çizen Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi:

“Amacımız çocuklarımız, gençlerimiz için iyi bir geleceğin hazırlanması. Şehrimizde yaşayan yurttaşlarımızın huzur, güven içerisinde ihtiyaçlarının karşılanması için üzerimize düşeni yapacağız. İlçe belediye başkanı arkadaşlarımızla bir takım olarak çalışacağız. Sorunları biliyoruz. Bunları çözüme kavuşturacak projelerimiz hazır. Belediye hizmetini en iyi şekilde vereceğimizden kuşkunuz olmasın. Yeter ki insanları sevin, halka değer verin. Yeter ki şehrinizin değerlerinin sahibi olun. Ülkenize tam bir bağlılık ile hizmet etme isteğiniz olsun. Gelecek 5 yıl İzmir için çok güzel olacak. Yapacağımız her çalışma, sizlerin kapısının önünde, mahallesinde fark yaratacak. Yalan söylemedik, hayal satmadık. Doğru olmayan şeyler söylemedik. Halkın çıkarının dışında hiçbir çıkar gözetmedik. Ülkemizde insanların geleceğinin aydınlık olması dışında da bir hedefimiz olmadı. Bu sofranın nicelerini birlikte kurmayı, güzel bir ülkede yaşamayı hedefliyoruz.”

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal da yaptığı konuşmada 30 Ekim İzmir depremini hatırlattı. Önal, “İzmir depreminde 117 canımızı yitirdik. Depremin ardından yıllarca ödediğimiz deprem vergilerinden hiçbir şey görmedik. Kendi yaralarımızı belediyelerimiz eliyle yine kendimiz sardık. Biz görev süremizde depreme dirençli yapılar inşa edilmesi için çalışacağız” dedi.

“BAŞARILI BİR BELEDİYECİLİK ORTAYA KOYACAĞIZ”

Başkan Cemil Tugay, Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin iftarına da katıldı. Tugay, “Türkiye’mizin dört bir yanından gelerek burada yaşayan tüm yurttaşlarımızın mutlu, huzurlu olduğu bir şehir yaratmak için yola çıktık. Bu yolda desteklerinizi bekliyoruz. Ülkemizin, şehrimizin güzel geleceğini birlikte kurmak istiyoruz. Projelerimizi, ekiplerimizi hazırladık. Göreve başlar başlamaz üzerimize düşeni yapacağız. İzmir’i her gün biraz daha iyi bir noktaya taşıyarak başarılı bir belediyecilik ortaya koyacağız” dedi.