"KOLTUK SEVDALISI DEĞİL"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "İnanın ben de o projeleri duymak ve o heyecanı yaşamak için. Bugüne kadar Çiğli'ye değerli hizmetler sunan belediye başkanlarımız var. Mevcut Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü de bunlardan biri. Ben bugüne kadar Çiğli'ye emek veren taş üstüne taş koyan tüm başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde değişim mottosuyla bir yola çıktık. 100 yılın değişimi ve değişimin yüzyılı dedik. Değişim kadın devrimidir. Bugün İzmir'in 30 ilçesinde 9 belediye başkan adayımız kadın. İste değişim budur. Değişim gençlik devrimidir. Ben 47 yaşında Genel Başkan Yardımcısı oldum. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında 39 yaşındaydı. TBMM'ni kurduğunda 38 yaşındaydı. Cumhuriyeti ilan ettiğinde 42 yaşındaydı. Çiğli Belediye Başkan Adayımız 37 yaşında. Çiğli'de doğmuş, Çiğli'de büyümüş ve bugün Çiğli'ye hizmet etmek için bir iddia ortaya koydu. Genç, başarılı, iyi eğitimli, liyakat sahibi, belediyecilik ecrğübesi yüksek bir arkadaşımız. Onur Emrah Yıldız'ı rekor oyla Çiğli Belediye Başkanı seçtirmeye var mısınız? Değişimden bahsedip Cemil Tugay'a değinmemek olmaz. Karşıyaka'da çok değerli hizmetleri oldu. 31 Mart'tan sonra da İzmri'e hizmet edecek. Dürüst, namuslu ve koltuk sevdalısı değil. Vatan, Millet ve hizmet sevdalısı bir arkadaşımız. Bizi daha önemli görevler bekliyor" dedi.

YÜCEL 'KILIÇDAROĞLU' DEDİ SALON AYAĞA KALKTI

Yücel'in 7. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan bahsettiği sırada salonda alkış tufanı meydana geldi. Vatandaşlar uzun bir süre Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı. Yücel açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok seviyoruz. Biz bu fitili Kemal Kılıçdaorğlu ile ateşledik. 14 Mayıs seçimlerinden önce bir tarifte bulundu. 22 yıldır ülkeyi hangi demokratik yöntemlerle yöneten baskıcı AKP iktidarını demokratik yöntemlerle sandıkta yeneceğiz dedi. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözünü yerde bırakmayacağız. Kılıçdaroğlu'nun sözünü Özel'in liderliğinde başaracağız. Şu heyecanınız bunu bize gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

"KOCAOĞLU KÖY KÖY GEZİYOR, BİRİLERİNE ÖRNEK OLSUN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Yerel seçimin heyecanı yok diyenler Çiğli'yi görmemiş. Bu seçimler çok önemli. Bu belediye başkanı AKP'li mi olacak, CHP'li mi olacak? Bu kamu kaynaklarının paylaşımı açısından çok önemli. İstanbul'da bizden önce kamu kaynakları ensara, TÜGVA'ya, Menzil'e aktarılıyordu. Bizim çocuklarımız belediye liyle tarikat yurtlarına gönderiliyordu. CHP geldi ve o yurtları kız öğrenci yurtlarına döndü. Ahmet Adnan Saygun'da çok önemli etkinlikler yapılıyor. Sanat merkezini Aziz Kocaoğlu hayata geçirdi. Kocaoğlu'na selam olsun, şu an köy köy geziyor. Birilerine de örnek olsun. Kamu kaynakları CHP'li belediyelerde yine halka aktarılacak. Halk ekmek fabrikalarında ucuz ekmek veriyoruz. Sosyal yardımları arttırdılar. Kent lokantalarıyla halka ucuz yemek sunuyorlar. Bu seçimlerin genel siyaset boyutu var. Türkiye'nin derinleşen yoksulluktan hepimiz payınızı alıyorsunuz. Bu ülke çok zor günler yaşadı, açlıktan yoksulluktan hayatına son veen insna bu iktidar döneminde oldu. Bu ülkenin kaynakları yandaşlara peşkeş çekiliyor. Bu ülke siyasal islamın ittifakına döndü. TSK'da menzil yapılanıyor. Türkiye'nin değerlerini düşman bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu seçim bu iktidara ders vermek için çok önemli. Bu bilinçle hareket ederek çalışmak zorundayız. Adayımız Onur Emrah Yıldız... Belli ki doğru bir aday belirlemişiz. Bir belediye başkan adayından ne beklersiniz? Partili olması lazım, babadan, deden partili olması lazım. Yerel yönetimde uzman, büyükşehir'de bürokratlık yapmış ve ismine leke sürdürmemiş dürüst namuslu bir belediye başkan adayı. Onur Emrah Yıldız, Genel Merkez'e geldiğinde ben tanımıyordum. Odaya girdi ve kendisini tanıttı. Bizim aradığımız bütün kriterlere uygun. Arkasında dayısı olmadan geldi. Çiğli'yi çok güzel yönetecek buna inanıyorum. " diye konuştu.

"AMPÜLÜ SAKLAYANLAR..."

CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar konuşmasında, "Ülkemiz adım adım tarihi bir seçime gidiyor. 22 yıllık bu karanlık iktidara 'dur' diyecek çok önemli bir seçime gidiyoruz. Tüm anayasal kurumların içini boşaltmış bu zalim iktidara karşı son nefesimize kadar laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetinden yana mücadele edeceğiz. Bizler Türk bayrağını, Atatürk'ün 6 oklu rozeti göğsümüzde onurla taşıyanlarız, onlar ise ampülü saklayanlardır. Bizler halk deriz onlar rant der. Bizler tüm krizlerde halkımızın yanında olduk. Pandemiyi sakın unutmayın. Bunlar bir maskeyi bile dağıtamadılar. 6 Şubat depreminde 3 gün boyunca enkaz altında kalan vatandaşlara müdahale etmeyen bu zalim iktidarı asla unutmayın. Şimdi sokağa çıkmışlar düğün dernek ve cenazelerde ajitasyon yapıyorlar. Umuttan, gelecekten yarından bahsediyorlar. Bizi bu duruma getirenler ki? Bunları kapı kapı gezerek ifşa edeceğiz. Bizler tüm Çiğli'de ve Türliye'de Türkiye ittifakı kuracağız. 31 Mart'ta biz kazanacağızç Onur Emrah Yıldız'la Çiğli kazanacak. 31 Mart'ta Cemil Tugay kazanacak İzmir kazanacak" ifadelerine yer verdi.

"KİMSENİN ROZETİNE BAKMADAN"

CHP Çiğli Adayı Onur Emrah Yıldız, "Yeni bir Çiğli için buradayız. Çevresiyle, çehresiyle, doğasıyla, altyapısıyla tüm hemşehrilerimizin bize inanması için çok çalışacağız. Yepyeni bir belediyecilik anlayışı ile onları tanıştıracağız. Biz sosyal demokratız. Bizim önceliğimiz yaşamdır. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en önemli çerçevesi kent hakkıdır. Kent hakkına karşı gelecek hşiçbir projeye mncelşik tanımayacağız. Toplumsal yarar bizim için en öncelikli konu olacak. Biz kimsenin rozetine, memleketine bakmadan tüm Çiğli'nin hakkını savunarak, kimseyi geride bırakmadan ortak bir kent yaratacağız. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan, omuz omuza durarak ona ait bir kent olmayı başaracağız. Gazi Mustafa Kemal'in neferleri olarak yep yeni bir başlangıç yapacağız. O zaman hayalimizdeki Çiğli'yi anlatmaya başlıyorum" ifadelerine yer verdi.

"AMASIZ FAKATSIZ KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Kentsel dönüşüm mesajı veren Onur Emrah Yıldız, "Adrese kayıtlı konut sayısına baktığmızda 22 bin 275 bina var. 110 bin bağımsız birimin 98 bini aktif olarak kullanılıyor. Kıyamet burada başlıyor. Bu bağımsız birimlerin yüzde 56'sı 2000 yılı öncesi inşa edilmiş. Bu ya insanın vizdanına ya da maddi imkanlarına göre yapılmış inşaatlar demek. Murat Kurum'un apzından kaçırdığına göre 6 Şubat'ta 130 bin insanımızı kaybettik. Çiğli'de depreme dirençli konutlar, yelil alana sahip alanlar deiğimiz şey bundan ibaret. Güzeltepe mahallesinde uzlaşı devam ediyor. 10 Şubat'ta Çevre ve Şehriclik Bakanlığ'ına yazı yazdım. Bu alanın riskli alan ilan edilmesiyle burada sorun çözülecek. Amasız fakatsız kentsel dönüşüm başlayacak" dedi.

YEŞİL ALAN FAKİRİ ÇİĞİLİ'YE EKOLOJİK KORİDOR

Çiğli'de yeşil alan miktarı az olduğunu vurgulayan Yıldız, " 17 bin metrekarelik bir alanda yaşam koridoru oluşturacağız. Çiğli'de ekolojik bir koridor oluşturacağız. bir kentin master planı olmalı. Çiğli ile Karşıyaka arasında olan tek bağlantının planları hazır. Bu caddenin adını da Türkan Saylan Caddesi koyacağız. Benim hayalim olan Ahmed Arif Kültür Merkez'ini hep birlikte inşa edeceğiz. Burası sadece kültür merkezi değil 1500 kişinin konferans salonuyla birlikte fuaye alanı, sergi salonu yapacağız. Bu proje tamamen çevreci bir proje olacak. Kendi suyunu arıtan ve çatısında GES olan Ege'nin incisi olan bir proje olacak. 75 bin metre yeni yeşil alan kazandıracağız" diye konuştu.

"AVMLERE İNAT NEFES ALACAK ALAN"

Harmandalı'ya borcumu, çok amaçlı yaşam kampüsü ile ödeyeceğini dile getiren CHP'li Yıldız, " 9 bin 400 metrakre alanında 60 odalı huzur evinde hizmete sunacağımız büyük bir proje olacak. AVM'lere inat Çiğli'de nefes alanı oluşturacğaız. 50 hektarlık bir alanda küçük müdahalelerle kent ormanı yapacağız. Yeni kent meydanı yapacağız. Buraya özgü ağaçlar dikeceğiz" dedi.

"KONUK EVİ VE GENÇLİK MERKEZİ"

Öğrencilere yönelik projelerini anlatan Yıldız, "Balatçık'taki en büyük sorunlar gençlik merkezi ve konuk evi. Öğrencilerin kalacağı bir konuk evi yok. Bütçemiz el verirse burayı daha da büyüteceğiz. 7/24 saat açık kütüpahnesiyle birlkte Balatçık'ta yeni bir cazibe merkezi olacak. Çiğli'nin filizleri şu an belediyenin uyguladığı proje. Yaklaşık 70 öğrenciye verilen bursu biz arttıracağız. Kıymetli dostlarımızla beraber belediye moderatörlüğünde ilk etapta 500 öğrenciye en aşağı 1500 TL burs vereceğiz. Çocuklarımıza epğitim desteği vereceğiz. Okullarımızın bakımını ve tadilatını yapacağız. Hoşgeldin bebek paketi ile çalışmayı daha da büyüteceğiz. Asker çantası ile genç kardeşlerimize sahip çıkacağız. Evde bakım hizmetleri vereceğiz. Sıcak yemek ikramları vereceğiz. Öğrencilerimize günaydın çorbası ikram edeceğiz. İstihdam ofisi ve merslek edindirme kursları açacağız. İşçi dayanışma merkezi açacağız. Engelli farkındalık merkezi açacağız. Kadınlarımıza söz vermek istiyorum, engelli çocukları olan kadınlarımıza iş istihdamı sağlayacağım" ifadelerine yer verdi.

HALK MARKET VE KENT LOKANTALARI

Hayatımda görmediğim dramlara şahit oldum. Geçen bir pazar esnafına gittiğimde çok acı şeylere şahit oldum. Sosyal demokrat belediyeciler için bir zorunluluktur. Bir elin verirken diğer elin görmeyeceği bir sosal projeyi hayata geçireceğiz. Halk Market ile kimseyi soğanın çürüğüne mahkum etmeyeceğiz. Kasaplar meydanında ve üniversite bölgesinde kent lokantaları hızlıca hayata geçireceğiz" diye konuştu.

7 MAHALLEYE 7 KREŞ

Kreşlerle çalışan annelerin hayatlarının kolaylaşacağına dikkat çeken CHP'li Yıldız, "Anneler çalışıyor ancak çocuğunu vereceği bir yer yok. Bu alanda bize önemli bir görev düşüyor. Toplamda 7 mahallemizde 7 kreş kazandıracağız. Ataşehir'de öğrenci yurdu ve kreş yapacağız. İzkent mahallesinde halk market ve kreş kompleksini çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Çocuk belediyesi kuracağız" dedi.

AÇIK HAVA SİNEMASI VE PAZAR YERLERİ VAADİ

Çiğli'nin en büyük sorunlarınan birinin pazaryerleri olduğunu burgulayan Yıldız, "Balatçık, Maltepe ve küçükçiğli pazar yerlerinin üstlerini kapatacağız. Bunları yaparken de yeniLenebilir güneş enerjisi panelleriyle enerji elde edeceğiz. Egekent spor tesisi ise Cemil Başkanımızın sözüdür. Çiğli'de eskiden açık hava sinemaları oluyordu, bu kültürü tekrar yaşatmak için Sadri Alışık'ın adını verdiğimiz bir açık hava sineması yapacağız. Yeni mahallede yeraltı otoparkları ve rekreasyon alanı yaparak, o bölgenin otpark sorununu çözmüş oalcağız" dedi.