Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Bergama Ticaret Odası’nı (BERTO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat, Meclis Başkanı Tahir Erdoğan ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldığını anımsatan Başkan Cemil Tugay, kimsenin endişeye kapılmamasını istedi. Yeni başlangıçların her zaman umut verdiğini ifade eden Başkan Tugay, “İzmir’in her köşesi bizim için ayrı bir öneme sahip. Bergama da kentin tarım ticaret ve sanayi potansiyeli yüksek ilçelerinden. Bu döneme dair umutlarınızı diri tutun. Gelecekte ne yapacağımıza odaklanalım” dedi.

“YEREL YÖNETİMLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Gıda krizinin gündemde olduğu bir dönemde, Türkiye’de tarımın bu kadar gerilmesinin çok acı bir durum olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi:

“İzmir bir tarım ve ticaret kentidir. Burada tarımın gerilemesi kabul edilemez. Tarımın desteklenmesi ile ilgili sorunlar var. Bu bölgede çok kaliteli pamuk ve domates yetişiyor. Ancak yerine termik santral yapılmak isteniyor. Ege Bölgesi, önemli bir tarım havzasıdır. Bu avantajını, Türkiye’nin gelecekte yaşayacağı gıda krizine karşı önemli bir sigorta olarak görüyorum. Çiftçilerimizin kazancını en yüksek düzeyde tutacak şekilde desteklemeliyiz. Hükümetin bugüne kadarki performansına bakın. Onların bu alanlara önem vermeyeceğini biliyorum. O nedenle yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşüyor.”

“BİR OFİSTE OTURUP KENTİ YÖNETMEYECEĞİM”

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde kooperatifler üzerinden tarıma ciddi destek verildiğini hatırlayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Tunç Soyer başkanımız da tarıma önemli destekler verdi. Bunları daha da büyüterek sürdüreceğim. Bölgesel olarak havza bazlı planlamalar yapacağız. İzmir’in merkezinde Konak’ta bir ofiste oturup kenti yönetmeyeceğim. Her yere gitmeyi, yurttaşlarla birlikte olmayı planlıyorum. İzmir’in 35. Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Bu tesadüfün uğur getirmesini diliyorum.” Potansiyeli yüksek bir bölgede yaşadıklarını ancak gençlerin kendine iş bulamadığını kaydeden Tugay, “Bu acı tabloyu değiştirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Vatanını, halkını, toprağını severek, geçmişine geleceğine sahip çıkarak, hep birlikte şehri yönetmeyi teklif ediyorum. CHP’ye bu yakışır” dedi.

BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat da ilçenin kalkınması ve gelişmesi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

EŞREFPAŞA HASTANESİ’NİN HİZMET AĞI GENİŞLETİLECEK

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Bergama Ziraat Odası’nda da muhtarlarla buluştu. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Cemil Tugay, projelerini anlattı. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin hizmet ağını genişleteceklerinin müjdesini de verdi. 2014 ile 2019 arasında kentin önemli ölçüde kalkınacağını vurgulayan Başkan Cemil Tugay, “Bu ülkede ‘Çalıyorlar ama çalışıyorlar’ diye bir kavram gelişti. Türkiye ne zaman hırsızların ülkesi oldu? Bunu kabul etmiyorum. Çalmadan, çırpmadan çalışacağız. Ben size hizmet etmekten onur duyacağım. Başka da bir şey istemiyorum. Sevginiz, saygınız olsun. Görevim boyunca bana yoldaşlık yapıp, yol gösterin. 22 yıldır yalan dolanla yaşıyoruz. Bunu değiştirelim artık. Seçilirsem, bu tabloyu değiştireceğime inanıyorum” diye konuştu.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğlulları da bölgede çiftçinin yüzünün gülmesinin, herkesi mutlu edeceğini belirterek, bölgeye desteğin sürmesini istedi.