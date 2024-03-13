AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Tunç, Karabağlar’ı sosyal belediyeciliğin tüm enstrümanlarının yaşama geçirildiği bir belediyecilik anlayışı ile yöneteceklerine vurgulayarak, “Kimsenin görmezden gelinmediği, tüm vatandaşlarımızın eşit şartlarda hesaba katıldığı ‘Katılımcı Belediyecilik’ anlayışı ile Karabağlar’da yaşayan her vatandaşımız gerek evlerinde gerek sosyal alanlarda kendisini güvende hissedecek. Yapacağımız yerinde dönüşüm projeleri ile herkes doğup büyüdüğü, anılarını biriktirdiği mahallelerinde hak ettikleri sosyal düzende yaşamlarını sürdürecekler” dedi.

" KARŞILIKLI GÜVEN VE EMEĞİN HAKKINI VERECEĞİZ"

'Kendin İçin Kentin için' sloganıyla Karabağlar için yola çıktıklarını belirten Tunç, “Karabağlar’ımızın 58 mahallesinde iş birliği ve hizmette eşitlik ilkesi ile çalışacağız. Kaynaklarımızı vatandaşlarımızın rahat yaşayacağı huzurlu bir kent için kullanacağız. Kimse mağdur olmayacak. Karabağlar bizimle kazanacak. Karşılıklı güven, dayanışma ve emeğin hakkını vererek vizyon, misyon ve halka hizmet aşkıyla geliyoruz” ifadelerini kullandı.

10 BİN SOSYAL KONUT İÇİN SÖZ VERDİK

Karabağlar’a yeni 10 bin sosyal konut yapacaklarını söyleyen AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, “İlçemize 10 bin toplu konutu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığımız ile birlikte kazandıracağız. Karabağlar’da ikamet şartı getireceğimiz bu konutlarda dar gelirli ve dezavantajlı vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız” diye konuştu.