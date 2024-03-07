CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal; Bahçelievler, Alaybey ve Tersane mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Sorun ve talepleri dinleyen Ünsal, Alaybey Çarşısı ve çevresinin eski canlılığına kavuşması için çalışmalar yapacaklarını belirterek “Karşıyaka’mızı daha güzel ve daha yaşanabilir bir kente dönüştüreceğiz” dedi.

HİZMETLERE HALK YÖN VERECEK

Karşıyaka’yı adım adım dolaşarak halkı dinlemeye ve projelerini anlatmaya devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal, Bahçelievler, Alaybey ve Tersane mahallelerini ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Yıldız Ünsal; gün boyunca muhtarlara ve esnafa konuk oldu, sokaklarda vatandaşlarla sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi. Halkın görüşlerine büyük önem verdiğini dile getiren Ünsal, hizmetlerini vatandaşların beklentilerine göre şekillendirmek için 5 yıl boyunca sokakta olmaya devam edeceğini vurguladı.

“ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Mahallelerde yaşanan ihtiyaçları iyi bildiğini ve çözüm için çalışacağını ifade eden Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal “Ben de bu sokaklarda büyüdüm. Bölgeyi çok yakından tanıyorum, sıkıntıları iyi biliyorum. Alaybey Çarşısı’nın eski günlerdeki gibi hareketli bir yapıya kavuşması gerekiyor. Bu konuda mutlaka çalışmalar yapacağız. Alaybey eski Karşıyakalıların ağırlıklı olarak yaşadığı bir bölge. Gençliğimizdeki Karşıyaka Festivali’ni o yüzden iyi hatırlarlar. Biz de bu festival geleneğini, günlerce sürecek Karşıyaka Karnavalı ile bir üst basamağa taşıyacağız. Ayrıca bölgede yoğun bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Öncelikli meselelerimizden biri de bu olacak. El ele vererek Karşıyaka’mızı daha güzel ve daha yaşanabilir bir kente dönüştüreceğiz” diye konuştu.