Yerel seçimler yaklaşırken CHP Seferihisar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Yetişkin’de seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ürkmez Spor Kulübü’nün sezon açılışına katılan Yetişkin, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Ürkmez Spor Kulübü’nün sezon açılışını gerçekleştirdik. Seferihisar’da tüm komşularımızın spora erişimini kolaylaştırmak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı Yetişkin, ardından Teos Yat ve Yelken Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yetişkin, “Teos Yat ve Yelken Kulübü’nde değerli antrenörlerimiz ve sporcularımızı ziyaret ettik. Teos Yat ve Yelken Kulübü ile iş birliği içinde Seferihisarlı çocuk ve gençlerimizi yelken ile tanıştırmaya devam edeceğiz” notunu düştü.