Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla ile uluslararası işbirliklerini geliştirmek amacıyla dünya çapındaki önemli kentlerin belediye başkanlarına işbirliği mektupları gönderdi. Paris, Londra, Roma, Barcelona, Madrid, Brüksel, Atina, Viyana, Los Angeles, Boston, Kobe, Münih, Stuttgart, Hamburg, Vancouver, Sydney, Seoul, Ahmedabad, Tianjin gibi 70 farklı kentin liderine ulaşan bu mektuplar, Muğla'nın global sahnede daha etkin bir rol almasını amaçlıyor.

"Dünya Kenti Muğla" vizyonu

Başkan Aras, "Dünya Kenti Muğla vizyonumuzun ilk adımı olarak 70 dünya kenti belediye başkanımıza mektup gönderdim," diyerek bu adımın Muğla’nın uluslararası arenada yer alması için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Mektuplarda şehirler arası işbirliğinin artırılması, kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi konularına değinildi.

Muğla'nın potansiyeli ve işbirliği alanları

Gönderilen mektuplarda, Muğla’nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve turizm potansiyeli öne çıkarıldı. Ayrıca, tarımsal işbirlikleri, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik gibi konularda karşılıklı deneyim paylaşımının önemi vurgulandı. Başkan Aras, bu işbirliklerinin Muğla’nın kalkınmasına ve dünya şehirleriyle entegre olmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Aras'ın mesajı

Başkan Aras’ın 70 dünya kenti belediye başkanına gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bu dinamik kente hizmet etmek ve dünya genelindeki kentlerle güçlü bağları sürdürme geleneğini devam ettirmek benim için bir ayrıcalıktır.



Muğla, 3000 yılı aşan zengin bir tarihe sahip olup, Ege ve Akdeniz bölgelerinin cazibesini birleştiren muhteşem doğal manzaraları ve sahil şeritleriyle küresel turizmde önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Kadim medeniyetlerin merkezi olan Muğla, zengin tarihi mirasını korurken uluslararası bağlantılarını güçlendirecek yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kentlerimiz ve küresel topluluğumuzun faydasına olacak iş birliği olanaklarını keşfetmek ve bağlarımızı güçlendirmek için kararlıyım. Ortak girişimlerde bulunarak, karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırabileceğimize, en iyi yöntemlerin paylaşımını sağlayabileceğimize ve toplumlarımızın gelişimine önemli katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum.



Önümüzdeki dönemde, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, tarım ve turizm gibi alanlarda birçok ortak projeyi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Dirençli kentlerin oluşturulması, ortak geleceğimiz için hayati bir öneme sahiptir ve bu hedefe ulaşmak için kent diplomasisi girişimlerinin tüm yöntem ve eylemlerini kullanmaya hazır olduğumuzu iletmek istiyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederken sizinle uygun bir uluslararası platformda şahsen görüşmeyi dört gözle bekliyorum."