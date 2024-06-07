Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın gençlerin yaşamlarında önemli dönemeçlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Gençlerimizin başarıları ve hayalleri ülkemizin yarınları için büyük önem taşıyor. Bu sınav, sizlerin başarılı yarınlara atacağınız ilk adım olacaktır. Ancak başarı sadece sınav sonuçlarından ibaret değildir. Azminiz, kararlılığınız ve çalışma disiplininiz, hayatınız boyunca size rehberlik edecek en önemli değerlerdir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, sizlerin eğitim hayatınızı en iyi şekilde sürdürebilmeniz tüm gücünüzle yanınızda olmayı devam edeceğiz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Başkan Altay, YKS esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmasına sebep olacak gürültülü davranışlardan kaçınılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, özellikle trafikte çok daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

ADAYLARA VE REFAKATÇİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giriş belgesini gösteren öğrenciler ile refakatçisi ve sınav görevlileri Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Ayrıca, Cumartesi ve Pazar günleri ulaşım sorunu yaşanmaması için otobüs tarifeleri ile Selçuk Üniversitesi Kampüs ve Adliye tramvay hatlarına ek sefer planlaması yapıldı.