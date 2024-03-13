Gençlerin sahip olması gereken haklar ve sorunlarının çözülmesi için ulusal ve uluslararası arenada faaliyetlerini sürdüren Pi Gençlik Derneği’nin kuruluşunun 10. yılı kutlandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Kutlama programında Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler, derneğin yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.



Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, gençler için yaptıkları çalışmaları anlattı. Vizyonları örtüştüğü için Pi Gençlik Derneği’yle iş birliği yaparak ortak gençlik projelerine imza attıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir Belediyesi’nde ilk defa iki gençlik çalışanı istihdam ettik ve Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi’ni kurduk. Yaklaşık bir ay sonra bitecek 3 bin metrekare büyüklüğünde Gençlik Merkezi inşa ediyoruz. Herkes yol, kaldırım, park yaparken biz gençliğin geleceğini önemsedik. Çünkü hiçbir gencin ülkesini terk etmesini istemiyoruz. Vatanını terk eden değil, vatanı için savaşan gençlere ihtiyacımız var. İnanılmaz başarılı işlere imza atan Pi Gençlik Derneği’nde emeği geçen herkesi kutluyorum. Mücadelemiz devam edecek. Her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

