Toplantıya Belediye Meclis Üyesi Murat Günal ile birlikte katılan Başkan Arıkan, seçim sonrasındaki duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Ege Belediyeler Birliği, Türkiye'nin en önemli belediyelerinden biri. Dün yapılan seçimde Türkiye Belediyeler Birliği'nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun encümen üyesi olarak görev yaptığından sevincini yaşarken, benim de Ege Belediyeler Birliği'nde böyle önemli bir göreve layık görülmem ayrıca onur ve mutluluk yaşattı. Hep birlikte iyileşmemiz için çalışmaya devam ediyoruz."

Ege Belediyeler Birliği çatısı altında da bölgenin gelişimi ve refahı için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Başkan Arıkan, bu görevin bölgeye ve Söke'ye önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.