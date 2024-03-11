31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kadar kente 20 Kitap Kafe kazandırma sözü veren Başkan Atay, yeni bir Kitap Kafe'yi daha hayata geçiriyor. Ders çalışmak, kitap okumak, araştırma yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan, güler yüzlü çalışanları ve ücretsiz ikramlarıyla öğrencilerin beğenisini kazanan Kitap Kafelerin yeni adresi Hasanefendi Mahallesi olacak. Başkan Atay'ın törenle kurdelesini keseceği 18'inci Kitap Kafe, 12 Mart Salı günü (yarın) saat 13.00'te, Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi 1921 Sokak’ta hizmete açılacak.

Tüm Efeler halkını açılışa davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Söz verdiğimiz gibi Efelerimize yeni Kitap Kafeler açmaya devam ediyoruz. Hizmete açacağımız ilçemizdeki 18'inci Kitap Kafemizin açılış törenine tüm hemşehrilerimi bekliyorum. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" dedi.