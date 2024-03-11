Emeğin ve emekçinin yanında olan Başkan Atay, ilçedeki firmaların yönetim kurulu üyeleri ile birlikte emekçilerle buluşup, gelecek dönem projeleri ile ilgili bilgiler veriyor. Başkan Atay’ın bu kapsamdaki ziyaretlerinin son durağı 3’üncü Sanayi, Umurlu Organize Sanayi Bölgesi ile Sur Çelik Kapı oldu.

“DAHA İYİ BİR EFELER İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Mehmet Fatih Atay, ziyaretiyle ilgili “3. Sanayide esnaf ziyaretlerimizi sürdürdük. Esnafımızın sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Bugüne dek yaptığımız ve önümüzdeki dönem yapacağımız hizmetleri anlattık. Ortak akılla ortak hedefe hep birlikte ulaşacağız. Daha İYİ bir Efeler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Daha sonra Umurlu OSB'de Sur Çelik Kapı İşletmesi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ve emekçilerle de bir araya gelen Başkan Atay, “Emekçi kardeşlerimizin talep ve önerilerini dinledik. Misafirperverlikleri için Pekgüzel ailesine ve işçilerimize çok teşekkür ediyor, ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmamıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.