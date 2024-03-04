Vatandaş ve esnaf buluşmalarına büyük önem veren Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, haftanın 7 günü gece gündüz halkla iç içe olmaya devam ediyor.

Mahalle ve esnaf ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Başkan Atay, hafta sonu da durmadı. Zeybek Mahallesinde kurulan semt pazarında, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Fatih Atay, talep ve önerileri dikkatle dinledi. Bu ziyaretleri ile ihtiyaçları da yerinde tespit eden Başkan Atay, acil yapılması gereken talepler için ekiplerini yönlendirerek sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

“Hemşehrilerimizin ilgisine ve sevgisine layık olabilmek için bu dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çok çalışmaya devam edeceğiz.” diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hafta sonu sanayi esnafını da ziyaret etti. Esnafın sorunlarını, talep ve önerilerini can kulağıyla dinleyen Atay’a esnaf yoğun ilgi gösterdi. Başkan Atay,

“Efeler İlçe Başkanımız Av. Özgür Metin, belediye meclis üyelerimiz ve meclis üyesi adaylarımızla birlikte vatandaşlarımızın talep ve önerileri dinledik, notlarımızı aldık. Sıkılmadık el, gezilmedik yer bırakmayacak, bugün olduğu gibi yarın da çok çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.