"Toplumları güçlü kılan kadınlarımızın eşit ve güçlü olmasıdır" diyen Mesut Ergin "İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Mücadele kapsamında , kadın çalışanlarına bir kez daha “her türlü şiddete karşı yanınızdayım” sözünü verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ülke kadınlarının İstanbul Sözleşmesi’ne acil ihtiyacı var ve hemen şimdi. Şu iyi bilinmeli ki, kadına yönelik şiddet bir insan hakkı sorunudur, insanlık suçudur. Ülkemizde yıllardır yaşanan bu ağır sorunu el ele kol kola kaldırmakla sorumluyuz. El birliğiyle de gerçekleştireceğiz. Kadına yönelik şiddeti hep birlikte durduracağız” dedi.

İster masa başında olsun, ister parklarda, ister işletmelerde çalışsın kadın mesai arkadaşlarıyla uyum içinde ve dayanışma ile çalıştığını ve güzel işlere imza attıklarını dile getiren Başkan Ergin şöyle konuştu: “Her gün yaşıyoruz, kadın cinayetleri diye haykırıyoruz. Tüm bunlara karşın, İstanbul Sözleşmesi rafa kaldırıldı. Kadınları, kadın cinayetlerini umursamadan bir an bile düşünmeden, kadınları sokak ortasında, işyerinde, evinde, hukuktan, adaletten yoksun yalnız bıraktılar. Güvencelerini ellerinden aldılar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımıza güveneceğiz, kadınlarımızdan gelecek her türlü talep, uygulanmasını istedikleri projelere el birliğiyle destek vererek yaşama geçireceğiz. Artık hiçbir kadının hiçbir kız çocuğunun katledilmesini bir yana bırakın burunları bile kanamasın.”