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Kuyulu'daki çocukların Kitap Kafe istediğine de kayıtsız kalmayan Başkan Atay, “Kuyulu Mahallemizdeki çocuklarımıza Kitap Kafe sözü verdik. Bizleri evladı gibi bağrına basan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Atay iftardan sonra Kuyulu Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Bugüne dek gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek dönem yapacaklarını anlatan Başkan Atay’a halk yoğun ilgi gösterip desteklerini açıkladı.

“Mübarek Ramazan Ayı'nda soframızı halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz.” diyen Başkan Atay’ın son durağı Tepecik Mahallesi oldu. Tepecik Mahalle halkıyla iftar yapan Başkan Mehmet Fatih Atay, vatandaşların mübarek Ramazan ayını tebrik etti.