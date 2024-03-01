2019 Yerel Seçimleri’nden önce Efeler halkına verdiği sözlerin yüzde 96’sını gerçekleştiren bir belediye başkanı olarak gururla halkının huzuruna çıkan Başkan Atay, son olarak Kocagür ve İmamköy Mahallelerini ziyaret etti.

KOCAGÜR’E KİTAP KAFE VE HANIMEVİ GELİYOR

İYİ Parti Aydın il ve Efeler İlçe teşkilatı, Efeler Belediye Meclis Üyeleri ve Adaylarıyla birlikte, gittiği mahallelerde meşalelerle büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Atay, sadece projelerini anlatmakla kalmıyor, görev süresi bitmeden yapacaklarına yenilerini eklemeye de devam ediyor. Kocagür Mahallesi’nde büyük bir teveccühle karşılanan Atay, “Kocagür Mahallemize söz veriyorum, yerel seçimlerden önce mahallemize Kitap Kafe ve Hanımevi kazandıracağım. Bizleri yüreğinden hiç ayırmayan, evladı gibi bağrına basan vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar için yapamayacağım hiçbir şey yok.” dedi.

İMAMKÖY’E KÖY PAZARI VE YÜRÜYÜŞ YOLU GELİYOR

Başkan Atay’ın son zamanlardaki dev yatırımlarından biri olan Doğa Otel ve Restoran’a, dolayısıyla yüzlerce yerli yabancı turiste ev sahipliği yapan İmamköy Mahallesi’nin sakinleri de, Başkan Mehmet Fatih Atay’a yoğun ilgi gösterdi.

İmamköy Mahallesi’ni adeta baştan yaratan, ilçenin cazibe merkezi haline getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, mahalle halkına yeni müjdeler verdi. Tıpkı Kızılcaköy’de olduğu gibi İmamköy’e de semt pazarı kazandıracağını müjdeleyen Atay, “Mahallemizdeki kilisenin onarımını sağlayıp, yürüyüş yolunu da yapacağız. Hem otele gelen kişilerin hem de İmamköy halkının daha çok fayda sağlaması açısından mahalle kahvehanemizin olduğu yere de semt pazarı yapacağız.” dedi.