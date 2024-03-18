Talep ve önerilere kulak veren Başkan Atay çocuklarla da sohbet edip Efelerli miniklerin geleceğe yönelik hayallerini dinliyor. Başkan Atay’ın Kemer Mahallesi ziyareti sırasında karşılaştığı Alperen Arda da bu çocuklardan biri. Büyük bir özgüvenle Başkan Atay’a sorular yönelten Alperen Arda Başkan Atay’dan söz aldı. Arda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak.

“Alperen Arda ile Kemer Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda tanıştık. Kendisi toplumsal meselelere hakim gencecik bir kardeşimiz.” diyen Başkan Mehmet Fatih Atay, “Alperen medeni cesaretini toplayarak bize birçok soru yöneltti. Ailesini böyle pırlanta gibi bir evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. 23 Nisan'da Belediye Başkanımız Alperen Arda olacak. Ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen çok fazla Aziz Sancar, Aşık Veysel, Halide Edip var. Biz buna inanıyoruz. Bu yüzden gençlerimize parlak birer gelecek inşa etmeyi görev edindik. Gençler, sizlere sesleniyorum; sakın ama sakın unutmayın, sizler bu ülkenin aydınlık yüzlerisiniz. Size çok güveniyoruz” açıklamasında bulundu.