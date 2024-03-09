İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Institut français Türkiye – İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 31. İzmir Avrupa Caz Festivali Festival, 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 20.30 da AASSM Büyük Salon’da yapılan konserle başladı. “Ella Fitzgerald Gecesi”nde; piyanoda Zafer Çebi, basta Nezih Yeşilnil, saksafonda Erdoğan Turanlı ve davulda Ferruh Arıç Ayşegül Yeşilnil’e eşlik etti.

Açılış gecesinin sürprizi, İzmir Avrupa Caz Festivali’nin ilk Sienna bursiyeri, caz sahnelerinin vazgeçilmez ismi Tolga Bilgin’in trompeti ile konsere katılmasıydı. Bilgin’in soloları büyük alkış aldı. Konser öncesinde İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, işbirliği yapılan kurum ve kişilere teşekkür plaketlerini, caz afiş yarışması birincisi Berke Özaşık’a da başarı belgesini sundu. Salon girişinde sergilenen “Çocuk Gözüyle Caz” afişleri de beğeniyle izlendi. 31. İzmir Avrupa Caz Festivali, 11 Mart Pazartesi akşamı AASSM’de İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak Vittorio Mezza Konseriyle devam edecek.