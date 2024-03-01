Narlıdere Belediye Meclisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde dönemin son meclis toplantısını yaptı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündem dışı önergeler ve komisyondan gelen raporlar görüşüldü. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2019 yılında göreve geldikleri günden bu yana Tarihi Yukarıköy Restorasyonu, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, Nar Çiçekleri Anaokulları, Çocuk Senfoni Orkestrası, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ve Sosyal Tesisler başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Görevde kaldıkları süre boyunca üretim ve istihdamı desteklediklerini, çevre çalışmalarından spor ve kültür-sanat yatırımlarına kadar birçok çalışmanın altına imza attıklarını söyleyen Başkan Engin, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ifade etti.

YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN

Görev süreleri boyunca Cumhuriyete yakışır bir şekilde görev yaptıklarının altını çizen Başkan Engin, “Cumhuriyetimizin 100.yılında Narlıdere Belediye Başkanı olmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. 5 yıl boyunca Narlıdere’mize Meclis Üyelerimiz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte gururla hizmet ettik. Pandemi, depremler ve ekonomik zorluklara rağmen çok önemli işler başardık. Narlıdere halkına bizleri seçtikleri için teşekkür ediyoruz. Bizleri bu görevlere layık gördükleri, halkımıza hizmet etme şerefine eriştirdikleri için Partimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Partimizin aday gösterdiği belediye başkan adayımıza, diğer belediye başkanı adaylarına ve meclis üyesi adaylarına başarılar diliyoruz. Biz yeni seçilecek arkadaşlarımıza tecrübemizi ve bilgimizi her zaman aktaracağımızı da buradan beyan ediyoruz. Ülkemize, demokrasimize, Narlıdere’mize ve İzmir’imize yeni dönemin hayırlı olmasını diliyoruz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ülkemize, İzmir’imize ve Narlıdere’mize daha güzel bir gelecek getireceğine inanıyoruz” dedi.

BARIŞ VE DOSTLUK MESAJI

Başkan Engin, meclis üyelerine, belediye bürokratları ve çalışanlarına da verdikleri emekler için teşekkür ederek, “Biz burada vatandaşlarımızın aldığı vergileri kullandık, onlara hizmet ettik ve hesabımızı verdik. Vatandaşımız yine sandığa gidecek, oyunu kullanacak. Sonuçlar ne olursa olsun bu güzel ilçede barış ve dostluk içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu şehre, ilçemize her zaman destek olacağız” diye konuştu.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyelerinin de geride bırakılan 5 yıla yönelik değerlendirmelerde bulunduğu meclis toplantısı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.