Daha güzel bir Karabağlar için çalışacağız

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, ziyaretlerine Arap Hasan Mahallesi Muhtarı Hülya Torun ile başladı. Mahallenin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyarette Kınay, mahalleleri ortak yönetim anlayışıyla yöneteceğini belirterek daha güzel bir Karabağlar için çalışacaklarını ifade etti.

Resim dersine konuk oldu

Arap Hasan Mahallesi Muhtarlığı ziyareti sonra mahalleyi gezen Kınay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında semt merkezine de giden Kınay, burada eğitmenlerle sohbet ederek kursiyerlerin resim dersine konuk oldu. Kursiyerlerle sohbet eden Kınay; kadınların, çocukların ve gençlerin sosyalleşerek eğitim aldığı projelerin çoğalacağını ifade etti.

Karabağlar’ı gençlerle, mahalle meclisleriyle yöneteceğim

Gerçekleştirdiği ziyaret esnasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Kınay, Karabağlar’da yaşanan sorunları birlikte çözeceklerini belirterek, “ Karabağlar’ı gençlerle, meclislerle, mahalle komisyonları ile yöneteceğim” dedi.

Her mahallemizle ilgili farklı projelerimiz var

Arap Hasan Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Kınay, Günaltay Mahallesi Muhtarı Sakine Özdem’i ziyaret etti. Karabağlar’da pek çok kadının elinin ve emeğinin olduğunu ifade eden Kınay, “Her mahallemizle ilgili farklı projelerimiz var. Karabağlar’da çocuklarımızın sokakta oynayabileceği değişimi sağlayacağız” dedi. Çalışmalarına seçimden sonra hızla başlayacaklarını kaydeden Kınay, “Herkesin birçok projesi var. Ancak biz yıllardır nasıl olduğunu anlatmaya rçalıştıklarımızı şimdi yaşama geçirmeye geliyoruz. Hayata geçmeyen sözlerin, Rafta duran projelerin bir anlamı yok, biz yaşamın içinde olan çalışmaları büyüteceğiz..” dedi.

Cemil Tugay’ın Proje lansmanına katıldı

Esnaf ziyaretlerinin ardından Başkan adayı Kınay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın proje lansman toplantısına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi veren Tugay, ulaşım projeleri içinde Yaşayanlar Üst Geçidi ve Karabağlar – Gaziemir Metrosu ile ilgili projeleri anlattı. Doğa ile uyumlu, enerji ve atık yönetimi konusunda çözümlerini geliştiren bir kent için projelerini paylaşan Tugay, CHP ‘nin Belediye Başkan adayları arasında Başkan Adayı Kınay’ın çevre mühendisi, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı olarak da yıllardır yürüttüğü çalışmalar olduğunu vurgulayarak uzman ve liyakatlı kadrolar ile yeni nesil belediyecilik anlayışında kentimizin vizyonu ve çalışmalarında İzmir’in tüm ilçeleri ile yeni nesil belediyecilik anlayışı ile bir arada olacağını ifade etti.

Herkes için eşitliği büyüteceğimize inanıyorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cemil Tugay’ın lansman toplantısının ardından Kınay, Muammer Akar Mahallesi Muhtarı Sıtkı Kuzu’yu ziyaret etti. Mahalledeki vatandaşların yaşadığı sorunların konuşulduğu ziyarette Başkan Adayı Kınay, mahalleyi muhtarlarla beraber yöneteceğini ifade ederek, “Genç, yaşlı, kadın veya çocuk diye bir ayrım yapmadan, herkes için eşitliği büyüteceğimize inanıyorum” dedi.

Bu yolculukta hep birlikteyiz

Muammer Akar Mahallesi Muhtarlığı ziyareti sonrası vatandaşları esnafı ziyaret eden Kınay, yaşanan sorunlara yönelik yürüteceği projeler hakkında bilgi verdi. Gençler tarafından büyük bir ilgi ve mutlulukla karşılanan Kınay, “Genç arkadaşlarla bir arada olduğum için çok heyecanlıyım. Çok daha güzel bir Karabağlar için genç arkadaşlarımla birlikte çalışacağız” dedi.

Oy istemeye değil, gönülleri almaya geldik

Başkan Adayı Kınay, esnaflar ve vatandaşlarla ettiği sohbet sonrası Belediye Meclisi Üyesi Adayları ile birlikte Afyonlular Derneği’ni ziyaret etti. Kendisini sofralarında ağırladıkları için dernek üyelerine teşekkür eden Kınay, “Seçimden sonra da beni görmeye devam edeceksiniz. Bu sofraları ve sohbetleri büyütebileceğimiz için çok mutluyum” dedi. Sokaklarında yürünebilen ve konuşulabilen bir Karabağlar için mücadele edeceklerini ifade eden Kınay, “Oy istemeye değil, gönülleri almaya geldik. Bu yolculukta hep birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim” dedi.

Ağzımdan çıkan her sözü yerine getirdim, 1 Nisan’dan sonra da böyle yapacağım

Yerinde kentsel dönüşüm projeleri hakkında konuşan Kınay, vatandaşların daha güvenilir evlerde oturması için mücadelelerini büyüteceklerini belirterek; kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için yeşil alan, spor alanları ve sosyal alanlar projeleri yürüteceklerini ifade etti. Kreşlerin ve diğer hizmetlerin sayısını artıracaklarının altını çizen Kınay, “Belediyenin iyi olan hizmetlerini daha da iyileştireceğiz. Kamusal alanları büyütürken herkesin bir arada olabileceği parklar yapacağız. İyileştirmelerin yanında

eksikliklerimizi de tespit ederek bu konularda da çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi. Mahalle komisyonları kurarak aylık toplantılarla mahallenin durumunu öğrenerek, elde edilen sonuca göre çalışmalar yapılacağını belirten Kınay, “Şu ana kadar yürüdüğüm yollarda ağzımdan çıkan her sözü yerine getirdim, 1 Nisan’dan sonra da böyle yapacağım” dedi.

Daha güzel bir Karabağlar yaratacağız

Afyonlular Derneği’nin ardından Kınay, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Tekin Derdiyok’u ziyaret etti. Gerçekleştirilen muhtarlık ziyaretinde mahallelinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerileri konuşuldu. Başkan Adayı Kınay, çok daha güzel bir Karabağlar yaratmak için yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

CHP Karabağlar İlçe Örgütü’nün en yaşlı üyesini ziyaret etti

Mahalle Muhtarlığı ve esnaf ziyaretlerinin ardından Başkan Adayı Kınay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Karabağlar İlçe Örgütü’nün en yaşlı üyesi olan 83 yaşındaki Emekli Astsubay İsmail Akar’ın evine konuk oldu. En Genç Meclis Üyesi Adayı Ayça Gülenç ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Kınay, CHP’nin tüm emekçilerinin deneyimleriyle Karabağlar’da sözünü ve izini birlikte büyüteceklerinin altını çizdi.