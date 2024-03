Basın emekçileriyle veda toplantısında bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 5 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları ve gelecek dönem için hazırladığı projeleri anlattı.

Yaptığı projeleri ve sergilediği yönetim anlayışını anlatarak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Halil Arda, “Görevimizin son 1 ayına girdik. Onur verici, önemli bir görevi yerine getirdik. Bir insanın doğup büyüdüğü yere belediye başkanı olması kıvanç verici… Hele ki benim gibi dedesinin kurucu başkanı olduğu yerde, 93 yıl sonra onun koltuğuna oturmak çok gurur vericiydi. Bu onuru bana yaşatan partim Cumhuriyet Halk Partisi’ne çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu görevi bana verdiler, iyi ki seçildim. Rekor oyla seçildim, bu görevi başarıyla yaptığımı düşünüyorum. Belediye başkanlığına yeni bir soluk getirdiğimizi düşünüyorum. Toplumsal mücadelenin, hak mücadelesinin, doğa mücadelesinin içinde olduk. Birçok projeye imza atarak hayatın içinde, insanların yanında olduk. Size insanların ihtiyacı varsa bundan kaçmamız mümkün değil ve mücadelenin içinde olmanız gerekiyor. Emrez’de doğa mücadelesinde nükleer atıklara karşı 4 buçuk ay süren eylem yaptık. Solcu belediye başkanı ne yapar diye kendime sorduğumda yoksulun, halkın yanında olur dedim. Sosyal marketimizle bin aileye destek oluyoruz, bunu kimseyi rencide etmeden yapıyoruz. Kamusal alanları genişletme hedefimizle belediye mülklerinden kiracıları çıkardık. Buralarda Porta Kafe projemizi hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunduk. Sarnıç’ta vatandaşımızın tapu sorunu vardı, ‘Bizi ilgilendirmiyor’ demedik, sorunlarının çözülmesi için mücadele verdik. Sizin yarattığınız haberler ve kamuoyu baskısı sorunun çözülmesinde çok etkili oldu. Sosyal hizmet bakış açısıyla Sarnıç Toplum Merkezi’ni açtık. Bunu artırmayı hedefliyorduk, inşallah bizden sonra seçilecek arkadaşlar bunu devam ettirir diye düşünüyorum. ‘Taşeronlaşmaya karşıyız’ sloganını hayata geçirdik. Temizlik işlerinde taşerona son verdik, tasarruf ettik. Gaziemir Belediyesi’nde çalışan kimse 5 yıl boyunca ödemelerini ne bir gün geç ne de bir kuruş eksik aldı. Gaziemir Belediyesi, çalışanının hep yanında oldu. Mali anlamda disiplinli bir yapı oluşturduk” diye konuştu.



“İkinci döneme projelerimiz hazırdı”

“İkinci dönem için hazırladığımız birkaç projeyi size anlatmak istiyorum. Gaziemir Belediyesi Hizmet Kampusu, Şaraphane restorasyonu, İlçe Stadı Tribünleri, Kapalı Havuz, Kocatepe Zafer Parkı, Kreş, Nikâh Salonu, Sarnıç Kapalı Pazaryeri, Şehit Ferit Yaşarlar Parkı, Sosyal Hizmet Kampusu projelerimizden bir kaçıydı” diyen Başkan Halil Arda, ikinci dönem projeleri hakkında şunları söyledi:



“Gaziemir yüzölçümü olarak küçük bir ilçe, belediyemize ait araziler çok kısıtlı. İmar planlarıyla ilgili sorunların olduğu yerler vardı. 1/1000’lik planlar yaparak belediyemize 10 bin metrekarelik alan yarattık. İmarsız olan bölgelerde revizyon planları yaptık, bu doğrultuda bize orada da alanlar çıktı. Porta Kafe’mizin 3’üncüsünü yapıyoruz. Gençliğe çok önem verdik ve güzel projelerimiz oldu. Gaziemir Gençlik Meclisi’ni kurduk, onlar için bir gençlik merkezi inşa ediyoruz, bitirmek üzereyiz. 3 bin metrekarelik bir Gençlik Merkezi’nden bahsediyoruz. Gaziemir şu an şantiye alanı gibi. Sarnıç’ta bir meydan projemiz var, şu an çalışmalarını sürdürüyoruz. Yıllardır kirada olan yüzme havuzumuz vardı, mahkeme kararı ile kiracımızı çıkarttık, yenileme çalışmaları bu yaza yetişecek. Çocuk Meclisimiz var, her cumartesi günü çocuk tiyatroları düzenledik. Spora, sanata büyük yatırımlar yaptık. Birçok ünlü sanatçıyı Gaziemir’de ağırladık. İnşallah bizden sonraki arkadaşlarımız 100. Yıl Sanat Merkezi’ni, Gaziemir’e kazandırırlar. Projesi bitti, yapım aşamasında… Gaziemir’in göbeğinde, toplamda beş katlı olacak, 2 katını pazaryeri diğer katları semt evi, nikah salonu olarak kullanacağımız çok amaçlı bir projemiz var. Gaziemir’de çok eski bir nikâh salonumuz var, Gaziemir Belediyesi tarafından kaçak yapılmış, buradaki imar planını çözüp onun yerine modern bir nikâh sarayı kazandırmak istemiştik. Neden bunları anlatıyorum? Tarihe not düşelim. İkinci dönem için çok donanımlı, çok hazırlıklıydık. 10 bin metrekarelik alanda hem bir yüzme havuzu hem de bir pazaryeri içeren bir projemiz vardı. Bir kreş projemiz vardı. Büyükşehirle takas sonucu edindiğimiz binaya kütüphane yapma projemiz vardı. Sarnıç’ta yapamadığım tek şey kapalı pazaryeriydi. Ancak orada Gaziemir Belediyesi’ne ait bir arazi yok. Milli Emlak’a ait arazinin tahsisini yıllar önce istedik, olmadı. Sonra satın almak için girişimde bulunduk. İkinci döneme sarkan bir proje olacaktı. İlçe stadının zeminini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yeniledik. Tribünlerini de yenilemek için projemiz hazırdı. Tandır fırını açtık. Çok talep gördüğü için ikincisini de Beyazevler Mahallesi’ne inşa edecektik. Yenileyeceğimiz birçok parkımız vardı.”



“Kıymetimiz zamanla daha iyi anlaşılacak”

“Bu 5 yıl için kendime baktığımda nasıl bir belediye başkanıyım diye vicdanıma sorduğumda adaletli, dürüst, çalışkan bir belediye başkanı olarak görüyorum. Bunu yaptığımız kamuoyu anketlerinde de görüyoruz. Bu benim için çok kıymetli... Ancak kıymetimiz bizden sonra daha da anlaşılacak. Zaman bizi haklı çıkaracak. Bu 5 yılın Gaziemirliler tarafından iyi anılacağını düşünüyorum. Bu gurur, bu onur bize yeter” diyen Başkan Arda sözlerini şöyle tamamladı:



“Siyasete yeni bir bakış açısı getirdik. Hep 5 yıl için çalıştık, 5 yıl 1 günü düşünmedik. Beş yıl için seçildik, beş yıl için bu görevimizi yaptık. Önceki Genel Başkanımıza ve önceki genel başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bize inandılar, güvendiler. Partimize layık olmak için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. AKP’nin ülkemizin geleceğiyle ilgili aldığı karanlık kararlara dur demek gerekiyor. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu seçimlerden başarıyla çıkması en büyük arzum.”