Çalışmalarını ve ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Kent gündemine ilişkin konuların ele alındığı ziyarette Başkan Kınay, ilçedeki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, İzmir ve Karabağlar için kurumlar ile dayanışma içerisinde çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Vali Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Kınay da misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkürlerini iletti.