Ergüllü, kulübün 400 milyon TL borcu olduğunu, ancak bunun yarısının vergi borcu ve taksitlendirilmiş borç olduğunu açıkladı. Geri kalan kısmın da bir bölümünün temlikli yönetici borcu olduğunu belirten Ergüllü, "Ödenemeyecek borcumuz yok" dedi.

Ergüllü, yıllardır 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'nın kendi savaşını verdiğini ve Süper Lig'deki birçok takımdan farklı olarak boş tribünlere değil, dolu tribünlere oynadığını vurguladı. 6 branşta yüzlerce sporcuya sahip olan ve binlerce genci altyapılarda spora kazandıran Karşıyaka'nın kimseye boyun eğmediğini ve el pençe durmadığını ifade etti.