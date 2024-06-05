Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her sabah gün doğarken saha ziyaretleriyle mesaisine başlama geleneğini bu kez CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte sürdürdü.

Asfalt ve beton hamlesi aralıksız devam edecek

Göreve gelir gelmez başlattıkları asfalt ve beton hamlesini aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Başkan Eşki, Aslanoğlu'na saha turu sırasında Cumhuriyet Meydanı düzenlemesinden Büyük Çarşı'da yapılacak ışıklandırma ve gölgelendirme projesine, moto kuryeler için oluşturulacak dinlenme alanından geceden sabaha yapılan temizlik çalışmalarını ve projelerini anlattı.

Hızlı ve etkin çalışmalar:

Özellikle merkez ve çevre mahallelerdeki asfalt ve yol sorunlarının öncelikli gündemleri olduğunu dile getiren Başkan Eşki, "Adaylığımız sırasında aldığımız şikayetlerin başında bozuk yollar ve kaldırımlar geliyordu. Şimdi ilgili bölgenin özelliğine göre asfalt ya da beton dökerek Bornovalıları çukurlardan ve tozdan kurtarıyoruz." dedi.

Yeni yatırımlar planlanıyor:

Bu çalışmaları ilçenin tamamına yaymak için dar sokaklarda daha etkili olan ikinci bir serim makinesi, ilave araç ve kamyon alacaklarını belirten Eşki, asfalt tamiri ve yamaların daha da hızlı yapılabilmesi için 3 adet robot almayı da planladıklarını açıkladı. Yağmur sezonu başlayana kadar yol sorununu büyük oranda çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aslanoğlu: "Güzel ve keyifli bir 5 yıl olsun"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da Bornova ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Arzu ederiz ki bu 5 yıl tıpkı bugün gibi güzel ve keyifli geçsin. Birlikte, uyum içinde Bornova'ya çok güzel şeyler yapacağınızı biliyoruz. Bu çalışmalar, halkımızın memnuniyetini artıracaktır. Örgütümüzle ve partimizin ilkeleriyle uyum içindeki çalışmaları yerinde görmek beni mutlu etti" dedi.