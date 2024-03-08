Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a yeni bir karayolu ulaşım hattı daha kazandırıyor. ASTİM Köprülü Kavşağı'ndan başlayıp Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün kuzeyinden devam edecek olan Kuzey Çevre Yolu, İncirliova yoluna bağlanacak.12 kilometre uzunluğundaki yolun yaklaşık maliyetinin 374 milyon lira olacağını hatırlatan Çerçioğlu, ulaşım altyapısına yatırımlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.





Aydın'a yeni bir ulaşım güzergâhı daha kazandıracaklarını belirten Çerçioğlu, şehrin doğusu ile batısını kuzeyden de bir araya getireceklerini söyledi. Daha yaşanabilir bir Aydın için sürekli yeni projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Çerçioğlu, böylelikle trafik yoğunluğu oluşan saatlerde bile trafik akışını hızlandıracaklarını vurguladı.