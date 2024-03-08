İş dünyasında yıllara dayanan tecrübelerini, Karşıyaka Mavişehir’de sağlık dünyasıyla buluşturmaya hazırlanan iş insanı Nazo Zeyrek, 2024’ün ilk çeyreğinde açılışı gerçekleştirilecek projenin detaylarını paylaştı.

YAKINDA HİZMETTE

Nazo Zeyrek, spor ve sağlığın çok küçük yaşlardan itibaren hayatında olduğunu, kozmetik ve sağlık sektöründe çeşitli yatırımlar yaparak ticaretle ilgilendiğini, aynı zamanda kişisel bakım sektöründe de çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 7 yıldır İzmir’de yaşayan Nazo Zeyrek, “2020’de sektörel yatırımların bir parçası olan Bayo Kozmetik Tic. ve Ltd. Şti. ile Mia Klinika markasını hayata geçirdim ve Nazo Klinika ile bugüne kadar güzellik kompleksi olarak hizmet verdik. Merkezimiz kısa süre içinde İzmir’de önemli bir durak oldu. Çalışmalarımızı geliştirerek bir poliklinik kurma hayali ile yola çıktık.

NZ Poliklinik’in hizmetlerini spor ile destekleyecek PT Stüdyo&Spor Salonu projesi 2024’ün son çeyreğinde NZ Poliklinik ile karşılıklı konumda hizmete girecek. PT Stüdyo&Spor Salonunda Her biri alanında profesyonel eğitmenlerin hizmet verecek ve İzmir’in kuzeyinde sağlıklı yaşamla buluşmak isteyenlerin gelişimine katma değer sağlayacak.

4 MEVSİM UYGULAMA

NZ Poliklinik hakkında bilgi veren iş insanı Nazo Zeyrek, “Yaşam hepimiz için büyük bir armağan. Tabii ki kaliteli ve iyi yaşam için önceliğimiz sağlık. 3 kattan oluşan merkezimiz toplam bin 400 metrekareden oluşuyor. Çeşitli branşlarda geniş bir cihaz parkuru ile sağlık hizmetinin verileceği poliklinikte, 2 hekim 1 diyetisyen ve 1 fizyoterapist olmak üzere toplamda 13 kişilik sağlık kadrosu hizmet veriyor olacak. Danışanlarımız, cilt ve lazer tedavilerinde başta cilt bakımı olmak üzere LPG Mobilift ile birlikte ameliyatsız cilt gençleştirme ve yenileme gibi uygulamaları deneyimliyor olacak. Merkezimizde 4 mevsim uygulama yapabileceğimiz, lazer epilasyon uygulamalarımızla danışanlarımıza çözümler sunuyor olacağız. zayıflama ve selülit tedavilerinde ise hekimlerimizin takibinde LPG Endermologie Alliance, EmSlim NEO, Z6 Pro gibi cihaz parkurumuzla danışanlarımıza çözümler sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Nazo Zeyrek, şimdiden heyecanlı olduklarını ve büyük bir açılış gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. Zeyrek, “NZ Poliklinik’te LifeCube ve ozon terapi, glutatyon, mezoterapi gibi hizmetleri de danışanlarımızla buluşturuyor olacağız. Bizimle kesişen, projede emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

YENİ KONSEPT OTEL

Ayvalık Cunda Adası’nda 20 milyon dolar yatırımla yeni bir butik otel projesini de hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyleyen iş insanı Nazo Zeyrek, “Temelini atmaya hazırlandığımız otel yatırımımızla, yerli ve yabancı ziyaretçilerimize benzersiz bir konsept deneyimi sunmak istiyoruz. Bu yatırımımızla, ülkemize döviz girdisi sağlayarak ekonomiye ve istihdam yaratan turizm sektörünü büyütmeye katkı sağlamış olacağız. Toplamda 20 bin metrekare alanda benzersiz bir mimari projeyle inşa edilecek konsept otel, birbirinden farklı 18 özel tasarıma sahip odasıyla 2025’in ilk çeyreğinde misafirlere kapılarını açacak” diye konuştu.